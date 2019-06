1,5 millioner kunder er del i stor fusion: - Der er tale om en kæmpe spiller

Med fusionen af tele- og energiselskabet Eniig, der har hovedsæde i Silkeborg, og SE, Syd Energi, får markedet en ny, spiller med store muskler.

Det slår TV 2’s erhvervskommentator, Ole Krohn, fast på dagen, hvor konkurrencestyrelsen har godkendt en fusion mellem de to selskaber.

- Der er tale om en kæmpe spiller, der kommer på banen her. Hvis jeg var Ørsted og TDC, så ville jeg blive lidt bekymret. Der er rigtig mange hundrede tusinde kunder. De er stærke, når det gælder energi og udrulning af fibernet – i særdeleshed i Jylland. Så der er tale om et markant aftryk, som de to nu kan sætte på dagsordenen på disse to vigtige områder, siger Ole Krohn til TV MIDTVEST.

Læs også Fartgale bøller hærger villavej: - Vi er gidsler i vores eget hjem

Norlys, som er navnet på det sammenlagte selskab, kommer til at have mere end 700.000 andelshavere og mere end 1,5 millioner kundeforhold. Selskabet kommer også til at eje en betydelig del af tele- og el-infrastrukturen.

Størrelsen betyder noget

Med fusionen af de to selskaber mener Ole Krohn, at det kan tage chancer på mange områder. Og det er der behov for, når man ikke kan se, hvilken teknologi, der i fremtiden vil blive den mest benyttede.

- Hvis du er stor, så er det smukt, for så kan du agere på det her hajfyldte marked. Grunden til, at det er hajfyldt, er, at vi ikke ved i dag, hvilke teknologier der vinder. Men de udgifter, man så har med at udbygge hele energinettet, bliver delt på flere skuldre og man kan tage nogle større chancer, siger han.

Læs også Mølleskolen har nu drejet nøglen om efter en lang kamp

De nye måder, han forestiller sig kan komme på tale, kan være anderledes måder at handle på, flere til- og fravalg og flere skræddersyede ordninger, når det for eksempel handler om digitale løsninger og lynhurtigt internet.

Fordel for forbrugere

Det er ikke kun for Norlys selv, at fusionen kan blive en stor fordel. Det kan det også blive for forbrugerne.

For selvom Norlys kan få monopol-lignende tilstande nogle steder i Danmark, så har selskabet mulighed for at konkurrere med større, internationale selskaber, og det kan komme de danske forbrugere til gode.

- Det er godt nok en stor fusion, men med alle de mange spillere, der er på markedet i øjeblikket, og det gælder ikke kun i de her snævre områder, det gælder også store, internationale spillere som Netflix, HBO, Apple og Samsung. Så er det ikke et monopol, der gør, at forbrugeren bliver dårligere stillet. Det betyder bare, at man kan steppe op og tage kampen op med både nationale og internationale udbydere på det her punkt, siger Ole Krohn.

Læs også Tyske rockgiganter kommer til Aarhus

For at Norlys ikke skal få komplet monopol på det danske marked har Konkurrencestyrelsen valgt, at det skal være nemmere for nye selskaber at kunne købe sig ind på markedet.