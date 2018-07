15 meter over jorden: Spejdere slår lejr i trætoppene

Åben stue og minibiograf lyder nok tiltalende for de fleste. Men hvis det tilføjes, at begge dele foregår i fri natur og oven i købet højt oppe i trætoppene, så er der alligevel nok en del, der vil tøve.

Men ikke KFUM og KFUK’s Treehouse Camp på Lystruphave Efterskole. De 35 deltagere er nemlig i fuld gang med at bygge en regulær bolig 15 meter over jorden.

Det her er ekstra fedt, fordi man får lov til at bygge noget imens og se noget vokse. Jakob Damsgaard, spejder

- Det er fedt at være på sommerlejr og møde en masse mennesker, man ikke plejer at møde. Men det her er ekstra fedt, fordi man får lov til at bygge noget imens og se noget vokse, fortæller Jakob Damsgaard, mens han afsikrer en af konstruktionens sidste broer.

Til daglig bor han i Vinderup, men for en stund er han nu altså rykket til Lystrup.

Det store treehouse har flere områder, hvor man slappe af. Her får en af deltagerne sig en tiltrængt powernap. Foto: Kristian Brønsbæk

Fællesskabet styrkes i højden

Jakob Damgaard har en del erfaring med klatring, men mange af de andre deltagere er hverken vant til klatring, håndværk eller højder, forklarer Marianne Vammen Damgaard, der er den ene af Treehouse Camps tre lejrchefer:

- Selvom der er nogen her, der aldrig har bygget noget som helst eller klatret, så har de bare været friske på at tage udfordringen op.

Det nærmest lyser ud af Marianne Vammen Damgaard, at hun er stolt af konstruktionen i træernes top. Foto: Kristian Brønsbæk

Og netop det faktum, at trætoppene er ukendt territorium, er med til at styrke sammenholdet mellem deltagerne og udvikle deltagerne individuelt.

- En vigtig pointe er, at det ikke er de her treehouses, der er målet i sig selv. Det er processen. Vi vil gerne udfordre deltagerne til at opnå personlig udvikling og krydse personlige grænser. De oplever fællesskab, samarbejde og at skulle stole på hinanden, fordi de kommer ud i nogle situationer, hvor de virkelig skal tage ansvar for, at den anden person er sikret.

Som til ethvert rigtigt rejsegilde var der selvfølgelig sørget for røde pølser og røde sodavand. Foto: Kristian Brønsbæk

Sådan forklarer Marianne Vammen Damgaard, mens arbejdet fortsætter i højderne bag hende.

Sommerlejren slutter i dag, men husene vil blive stående frem til maj måned næste år.