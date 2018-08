Togene holder stille mellem Skørping og Randers

Torsdag morgen er der indsat togbusser på strækningen mellem Randers og Skørping. Så skal du for eksempel fra Aarhus til Aalborg, må du indfinde dig med længere rejsetider.

Årsagen er et overgravet kabel i forbindelse med et sporarbejde, og det gør, at der ikke kan køre tog mellem de to stationer.

Der kører tog én gang i timen mellem Aarhus H og Randers samt mellem Aalborg og Skørping. Togbusserne fra Skørping kører i minuttal 00, mens de kører fra Randers i minuttal 15.

DSB’s pressevagt oplyser, at de forventer normal togdrift mellem Randers og Skørping igen klokken 10.

Opdatering: Kl. 11:20 - Ifølge Banedanmark kører togene endnu ikke.