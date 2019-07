Nye spor: Aarhusianer ikke udsat for voldtægtsforsøg, men voldeligt overfald

Den 28-årige aarhusianske kvinde der torsdag anmeldte, at hun var blevet forsøgt voldtaget på Østre Strandvej i Skagen, er nu igen blevet afhørt af politiet.

I forbindelse med efterforskningen er det kommet frem, at der ikke var tale om voldtægtsforsøg, men derimod et voldeligt overfald, som den unge kvinde har været udsat for.

Det er politikommissær Carsten Straszeks opfattelse, at politiet har fejlfortolket situationen, fordi forurettede var meget påvirket efter overfaldet og på grund af sagens øvrige omstændigheder.

Det står klart efter, at politiet har foretaget grundige afhøringer af den forurettede kvinde.

- Hun er af den klare opfattelse, at hun i forbindelse med episoden har været udsat for vold – og ikke forsøg på voldtægt, siger lederen af politiets efterforskning, politikommissær Carsten Straszek.

Søger stadig vidner

Han forklarer, at kvinden var så rystet over episoden efterfølgende, at det først har været muligt senere at få sagen fuldt belyst.

Kvinden anmeldte, at hun var blevet chikaneret af fire mænd, der forsøgte at lægge hende ned. Det lykkedes hende at vriste sig fri, da hun kradsede den ene gerningsmand på kinden. De fire mænd stak af via Truckvej i sydlige retning.

Overfaldet skete natten til torsdag omkring kl. 01.45.

Nordjyllands Politi efterforsker fortsat sagen, men nu altså som en voldssag - og hører fortsat gerne fra vidner eller de efterlyste fire formodede gerningsmænd.

Politiet har foretaget tekniske undersøgelser på gerningsstedet, og der er gået spor med tjenestehund i området.

- Alle informationer fra offentligheden i sagen vil være en hjælp for os i vores efterforskning, siger Carsten Straszek.