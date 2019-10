Lars Larsen får vej opkaldt efter sig

Centervej i Gatten nordvest for Aars omdøbes til Lars Larsens Vej.

Det sker seks uger efter den ikoniske købmand døde. Og det er Lars Larsens særlige forhold til netop Gatten-området, der er baggrund for, at Vesthimmerlands Kommune har valgt navneskiftet af vejen.

Ud over at være en af landets mest succesrige erhvervsmænd, så var Jysk-ejer Lars Larsen fra Sejs-Svejbæk også en passioneret golfspiller, som brugte mange timer hos Himmerland Golf & Spa Resort. Siden 1987 har han været først aktionær og senere ejer af golfklubben.

Lars Larsen har investeret millionbeløb i flere jyske firmaer og foreninger, der har ligget hans hjerte nær, heriblandt fodboldklubben Silkeborg IF og altså også Himmerland Golf og Spa Resort. Foto: Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Stolt og taknemmelig

Og det er da også Himmerland Golf og Spa Resort, der efter 39 år på Centervej 1 flytter til Lars Larsens Vej 1.

Himmerland Golf og Spa Resort - nu på Lars Larsens Vej - ligger her nordøst for Aars. Foto: Google Maps

- Jeg er rigtig glad, stolt og taknemlig over, at vi i Vesthimmerland kan anerkende Lars Larsens mangeårige indsats i vores område ved at omdøbe Centervej i Gatten til Lars Larsens Vej. En passende gestus til en af landets største erhvervsledere nogensinde på et sted, der virkelig betød utrolig meget for ham, siger borgmester i Vesthimmerlands Kommune, Per Bach Laursen (V).

Det var med Lars Larsens stadige økonomiske opbakning i ryggen, at Made in Denmark kom op at stå i 2014 og er blevet den store publikumssucces, som turneringen fortsat er.

LARS LARSEN - BLÅ BOG Lars Larsen blev født 6. august 1948 i den jyske by Arnborg og voksede op i Hurup. Han var gift med Kristine Brunsborg, som han havde børnene Jacob Brunsborg og Mette Brunsborg med. Lars Larsen åbnede den første Jysk Sengetøjslager-butik i Aarhus i 1979. I dag ligger der omkring 2500 Jysk-butikker i mere end 40 lande. Han oprettede senere Lars Larsen Group, der foruden Jysk, står bag kæder som Ilva, Bolia.com og Sengespecialisten.

Lars Larsens investeringer i golfcenteret i Himmerland har dog ikke kun haft betydning for golfspillere, men for hele kommunen, mener blandt andre den tidligere borgmester, den konservative Knud Kristensen.

- Han var med til at sætte Vesthimmerlands Kommune på verdenskortet. Da man besluttede, at der skulle laves en europatour, så var det den største sportsbegivenhed i Danmark nogensinde. Det var hans fortjeneste, siger Knud Kristensen.

Vigtigt sted for min far

Bestyrelsesformand for Himmerland Golf & Spa Resort, Jacob Brunsborg, er ligeledes glad for beslutningen.

- Himmerland Golf & Spa Resort har altid været et vigtigt sted ikke bare for min far, men for hele vores familie. Derfor er vi også meget beærede over, at Vesthimmerland Kommune har besluttet at Centervej fremover skal hedde Lars Larsens Vej, siger Jacob Brunsborg.

Dynekongen. Dyne Larsen. Danmarks Bedste Købmand. Lars Larsen døde 19. august af kræft - 71 år gammel.