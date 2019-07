Æbleavlere sukker over katastrofal æblehøst

Der bliver længere mellem æblerne hos frugtplantagen Tolstrup Skovgård i Horsens denne sæson end tidligere sæsoner.

April og maj bød nemlig på kolde nattetemperaturer, og det har nu konsekvenser for æblehøsten fra plantagen, da nattefrosten har slået træernes blomster ihjel.

- Det kommer til at have stor betydning for vores høst og vores forretning, fordi vi er nødt til at passe plantagen, som vi normalt gør til den pris, det normalt har - men vi kan sælge for langt mindre, siger Holger Hansen, der ejer Tolstrup Skovgård frugtplantage.

Han kan endnu ikke regne på, hvor meget de mister ved denne høst, men han vurderer, at de på plantagen har et sted mellem halvdelen og en tredjedel af det, de normalt har af æbler.

TV2 ØSTJYLLAND har været i kontakt med en række andre frugtplantager i Østjylland. Også hos frugtplantagen Kirstineborg i Hjortshøj og hos Karensminde Frugtplantage i Odder kan de mærke, at høsten er sat tilbage af frosten i april og maj.

Hos Æbler og Pærer-gruppen under Gartnerirådgivningen anslår de, at der på landsplan kun vil blive høstet 65 procent af de æbler, man normalt kan hente. Foto: Karl-Josef Hildenbrand - Ritzau Scanpix

Æbler kan blive dyrere

Det er ikke kun i hos Tolstrup Skovgård frugtplantage i Horsens, at høsten lider under forårets kolde vejr.

Hos Æbler og Pærer-gruppen under Gartnerirådgivningen anslår de, at der på landsplan kun vil blive høstet 65 procent af de æbler, man normalt kan hente.

Det kan betyde højere priser på de danske æbler i år.

- Vi har en væsentlig lavere produktion end forventet, og det er jo et åbent marked, vi er i. Det vi kan se er, at danske æbler og pærer er en eftertragtet vare – og når der så er mindre, er der en formodning om, at priserne vil stige, siger Jan Jager, formand for Æbler og Pærer-gruppen.