Nu er det ulovligt, hvis du plejer et sygt pindsvin uden tilladelse

Hvis du finder et pindsvin i nød, må du ikke længere selv forsøge at pleje og passe det efter bedste evne.

Fra 1. juli træder nye regler i kraft, der betyder, at kun private pindsvineplejere med en officiel tilladelse fra Miljøstyrelsen må tage sig af nødstedte pindsvin.

Det fremgår af en bekendtgørelse fra Miljø- og Fødevareministeriet fra december sidste år.

Der er i skrivende stund givet tilladelse til 80 pindsvineplejere rundt om i landet, oplyser Miljøstyrelsen til TV 2 Lorry.

En række østyder hjalp sidste sommer pindsvinene under tørken. En vandbeholder beregnet til høns kan indeholde store mængder vand og doserer det gradvist, efterhånden som pindsvinene drikker op.

Glad for nye regler

Én af dem er Inge Tornkjær, formand for Pindsvineplejerne, der fra sit hjem i Dragør på Amager har plejet pindsvin i mange år.

Hun glæder sig over de nye regler.

- Nu undgår vi, at alle mulige mennesker tager syge pindsvin med hjem, fordi de synes, det kunne være morsomt for børnene at pleje pindsvineunger, siger Inge Tornkjær.

Hun advarer mod, at forkert pleje af pindsvin allerede har haft alvorlige konsekvenser.

- Det er jo et vildt dyr. Hvis man gør noget forkert, ender de med at dø af det. Sidste år var der mange problemer med, at folk passede pindsvineunger forkert. Men vi kunne ikke gøre noget ved det. Det kan vi så nu, når den nye lov træder i kraft, siger Inge Tornkjær.

HVIS DU FINDER ET SYGT PINDSVIN, KAN DU: Ringe til Dyrenes Vagtcentral på 1812 - er døgnbemandet alle ugens dage.



Kontakte Pindsvinevennerne i Danmark på vagttelefonen på 30 14 16 64.



Kontakte Pindsvineplejerne på telefon 22 98 60 70.



Ringe til en dyrlæge.



Stil gerne skåle med vand frem i haven - men ikke mælk. Det kan de nemlig ikke tåle.

Bliver lagt ned

Det varme sommervejr i den seneste tid har allerede givet foreningen ekstra arbejde. Der er blevet indleveret ti pindsvin i den seneste måned, og heraf har tre-fire af dem været dehydrerede.

Inge Tornkjær oplever dog, at folk generelt har været gode til sætte vand ud til pindsvinene. Med de nye regler kan hun se frem til endnu mere arbejde.

- Nu er der snart ved at være unger, og så varer det ikke længe, før vi bliver lagt ned, siger Inge Tornkjær.

Hvis du finder et pindsvin, der opfører sig unormalt, bør du hurtigst muligt kontakte en pindsvineplejer eller Dyrenes Beskyttelse. Du skal ikke røre ved pindsvinet, men sikre dig, at det ikke stikker af, lyder opfordringen fra Inge Tornkjær.