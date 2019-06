Biavlerforening med bøn til haveejere: Vent med at klippe hækken

Lige nu blomstrer ligusterhækkende på livet løs i det ganske land, og det er lækkerier for bierne.

Men sommerens tilstedeværelse betyder også, at mange haveejere bruger utallige timer på at finpudse deres haver, og ofte medfører det, at hækkeklipperen bliver svunget, mens ligusterhækken endnu blomstrer.

Det, langt fra alle ved, er, at en blomstrende ligusterhæk faktisk er en vigtig fødekilde for bierne, der i sommerperioden arbejder på livet løs med at bestøve diverse frugttræer og bærbuske.

- Vi ved, at mange gerne vil gøre en indsats for bierne, men nogle er ikke opmærksomme, på at hækken også er et spisekammer, siger Rune Havgaard Sørensen, sekretariatsleder i Danmarks Biavlerforening.

Generelt kan vi blive bedre til at acceptere, at haverne i perioder ser lidt vildere ud. Rune Havgaard Sørensen, sekretariatsleder, Danmarks Biavlerforening

Han påpeger, at det er essentielt for bierne, at de har adgang til et varieret fødegrundlag gennem hele sæsonen. Og det er netop derfor, at det er vigtigt, at blomsterne får lov at blomstre.

Det inkluderer altså også hækken, som først bør klippes, når den er afblomstret om et par uger.

De hvide blomster på ligusterhækken indeholder dels protein til bierne i form af pollen, og dels kulhydrater. Foto: Pressefoto - Danmarks Biavlerforening

Nyd haven i fuldt flor

Sekretariatslederen i Danmarks Biavlerforening mener, at man skal være bedre til at lade haven være, som den er.

- Generelt kan vi blive bedre til at acceptere, at haverne i perioder ser lidt vildere ud, og i stedet nyde blomsterne i hække og i græsplænen, siger Rune Havgaard Sørensen.

De hvide blomster på ligusterhækken indeholder dels protein til bierne i form af pollen, og dels kulhydrater, der tanker bierne op med energi, så de kan komme hen og bestøve flere blomster.

Det er både honningbierne og de vilde bier, der nyder godt af de hvide blomster i ligusterhækken.

