På vej til Grenaa: Sur afsked med Broen i Nyborg

Onsdag er det er sidste dag for den omstridte Storebælts-færge Broens ophold i Nyborg.

Færgen bliver nu bugseret til den privatejede Grenaa Havn, der vil have undersøgt om færgen kan bruges som turistattraktion.

Afskeden i Nyborg sker med en skuffet afskedssalut fra ejerne.

- Vi er dybt forundret over forløbet i Nyborg, hvor vi først blev modtaget med åbne arme af byens politikere og museum, men hvor et borgermøde fik stemningen til at skifte fuldstændig. Vi fik blot et brev om, at kommunen ikke ville bruge sin forkøbsret til at anvende færgen til museumsfærge, siger den ene af ejerne, Jesper Kjær Andersen til TV 2/Fyn.

Strid om placering

Kritikerne på borgermødet mente, at færgen, der ifølge de oprindelige planer, skulle placeres i en tørdok ved inderhavnen og tæt på Nyborgs bymidte, vil skæmme området.

I stedet foreslog kritikerne, at man brugte femte færgeleje, der ligger i længere ude i Nyborg Fjord.

Byrådet besluttede på den baggrund, at det ikke længere var realistisk at få fonde til at støtte projektet.

Jens Hald, der har arbejdet på at beholde færgen i Nyborg via en støtteforening, er skuffet og vred over forløbet.

OM BROEN ”M/F Broen” blev bygget på Frederikshavn Værft i 1951 og indsat på ruten Nyborg-Korsør i 1952.For sin tid var det en topmoderne færge: En hurtig, isbrydende færge med plads til 70 biler, der – jævnfør navnet – blev set som den endegyldige løsning, ’den flydende bro’, på datidens store udfordringer med lange bilkøer i Nyborg og Korsør.

Den var danskbygget og -designet ned til mindste detalje. ”M/F Broen” sejlede på ruten Nyborg-Korsør frem til 1957, hvor bilfærgerne flyttede til Knudshoved-Halsskov.

”M/F Broen” flyttede med og sejlede der indtil 1966, hvor den blev indsat på Århus-Samsø-Kalundborg-overfarten. Her sejlede den indtil 1992, hvorefter den fik en ny funktion som diskoteksfærge – bl.a. i Aarhus havn.

Siden foråret 2015 har ”M/F Broen” ligget i Nyborg.

Kilde: Kilde: www.grenaahavn.dk

Han overværede her til formiddag, at ejerne fjernede stålfortøjningerne til færgen og kalder det en trist dag.

- Desværre blev færge-sagen en del af valgkampen. Ingen turde gå imod stemningen på borgermødet, og så endte man med en middelmådig løsning. Borgmesteren har siden udtalt, at der ikke kunne findes finansiering, men det mener vi ikke passer. Vi har bl.a. været i kontakt med Velux-fonden, siger Jens Hald.

Grenaa Havn henvendte sig Broens ejere efter et tv-program i TV 2, hvor ejerne fortalte om situationen i Nyborg.

Storebæltsfærgens fremtid som turistattraktion skal nu undersøges.

Færgen ventes i dag eller i morgen at lægge til kaj i færgelejet ved Anholt-færgen og Stena Lines færger. Derefter går færgens ejere sammen med Grenaa Havn i gang med at undersøge, hvad fremtiden for ”M/F Broen” i Grenaa kan byde på.

- Færgen har mange muligheder og rummer så meget historie om dengang, færgerne bandt Danmark sammen. Derfor er det oplagt at undersøge, om den kan få en fremtid som turistattraktion – f.eks. i forbindelse med havnens visioner om at udbygge Sydhavnen i Grenaa til en helt ny bydel, siger administrerende direktør Henrik Carstensen, Grenaa Havn A/S til havnens hjemmeside.

Han understreger, at der kan være lang vej til, at ”M/F Broen” bliver et lokalt trækplaster. Men netop attraktioner som denne vil passe godt til de fremtidsdrømme, Grenaa Havn har for Sydhavnen, mener han.

- Det vil kræve tid og arbejde at bringe færgen tilbage til sit oprindelige udseende – men det er absolut muligt og afhænger helt af, hvad færgen skal bruges til. Alt er jo tegnet og bygget i Danmark, så det kan lade sig gøre at genskabe færgens indretning de steder, hvor der er ændret noget”, siger Jesper Kjær Andersen.

- ”M/F Broen” er generelt meget velbevaret. I det ydre står færgen stort set i sin oprindelige form. På vogndækket er der indrettet diskotek – men i form af en opsat indre skal, hvorfor både dørk og loft er intakte. Maskinrummet er også fuldstændig intakt – endda med værksteder – ligesom rygersalonen, kommandobroen og kongesalonen samt kahytterne i nederste dæk er forholdsvist velbevarede. Færgen har aldrig været udsat for gennemgribende ombygninger og har således en høj grad af autenticitet, mener Jesper Kjær Andersen.

Ejerne går nu sammen med Grenaa Havn og andre i gang med at undersøge mulighederne for at finansiere et projekt, hvor ”M/F Broen” på sigt gøres til en permanent del af oplevelserne i havnen.