Partileder eskorteret væk af politiet: Modstandere kastede med æg

Østjyllands Politi måtte søndag ekskortere Stram Kurs-lederen Rasmus Paludan og to andre demonstranter væk fra en demonstration på Åbyhøj Torv.

Årsagen var, at der opstod uroligheder og flere personer begyndte at kaste med æg og lightere mod de tre demonstranter.

Der var primært tale om en stor gruppe børn og unge mennesker, der var mødt op for at protestere mod de tre demonstranters budskaber.

- Jeg vil tro, at der var omkring 100 plus moddemonstranter, siger Gert Bisgaard, der er vicepolitiinspektør ved Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Protester udviklede sig

Men protesterne udviklede sig, så betjentene på stedet vurderede, at de blev nødt til at få de tre demonstranter væk, så det ikke udviklede sig yderligere. Demonstrationen var lovlig anmeldt.

Dermed var Rasmus Paludan og hans to meddemonstranter i deres fulde ret til at stå på Åbyhøj Torv.

- Han står ikke og råber. Han indgår i dialog med dem, der møder op, siger Gert Bisgaard.

Moddemonstranter har også ret til at ytre deres utilfredshed med demonstranternes budskaber.

- Men det skal ske på en ordentlig måde, og det var desværre ikke tilfældet i dag, siger Gert Bisgaard.

En person blev anholdt og sigtet for ikke at ville opgive sit navn til politiet. Østjyllands Politi udelukker ikke, at flere personer bliver sigtet senere.

Ingen personer kom til skade under demonstrationen.