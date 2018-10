Partier kræver at regeringen løser problemer med ghettogymnasier

De seneste år er flere unge med indvandrerbaggrund søgt ind på landets gymnasier.

Sideløbende med den udvikling får det mange unge til at vælge gymnasium ud fra sammensætningen af elever.

Det resulterer i gymnasier i landets store byer, som er tydeligt opdelt mellem tosprogede og etnisk danske elever.

Tirsdag har Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF kaldt udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) samt undervisningsminister Merete Riisager (LA) i samråd for at få svar på, om reglerne for fordeling kan ændres.

- Jeg har kunnet forstå på Inger Støjberg gennem flere år, at hun også synes, det er et problem, at vi ser en tendens til, at unge opdeler sig i sorte og hvide gymnasier efter elevernes kulturelle og religiøse baggrund.

- Derfor undrer det os, at regeringen nu på tredje år ikke har været i stand til at løse det problem, og vi vil gerne have fundet en løsning, siger integrationsordfører Mattias Tesfaye (S).

Risikerer at dreje nøglen rundt

Tilbage i august fremsatte undervisningsminister Merete Riisager et forslag, som gik ud på, at gymnasierne selv skal fastlægge de kriterier, som tosprogede elever fordeles efter.

Det er til gengæld ikke en oplagt løsning, mener Mattias Tesfaye, der kræver politisk handling.

- Gymnasierne følger de regler, vi politikere laver. Vi hører fra gymnasierne, at nogle risikerer at dreje nøglen om, hvis der ikke snart bliver grebet ind politisk, siger han.

Mattias Tesfaye ser derfor gerne, at man ændrer reglerne, således at de unge bliver fordelt eksempelvis efter bopæl eller forældrenes oprindelse.

Det er vigtigste er imidlertid ikke, hvilken konkret model man vil fastlægge, men at den negative udvikling bliver stoppet, understreger han.