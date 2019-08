Partier i byrådet: Rygning på Strøget skal være forbudt

Det er forbudt at ryge indendørs mange steder. Nu mener Dansk Folkeparti i Aarhus, at rygning også skal forbydes udendørs. Eksempelvis uden for plejehjem og sundhedshuse, og måske også på Strøget i smilets by.

Men på Strøget i Aarhus, er det ikke alle, der synes, smøgerne skal forbydes.

- Vi må jo ikke ryge nogen steder. Så må man ikke ryge på den matrikel og den matrikel. Jeg synes simpelthen, det er for meget, siger Helle Nowzari, der er fortidspensionist og kalder sig selv inkarneret ryger til TV2 ØSTJYLLAND.

Jamen jeg vil ikke forholde mig til det, jeg vil bare ryge. Altså så må rygepolitiet jo komme og give mig en bøde, men jeg er da ligeglad. Jeg ryger, hvor det passer mig. Helle Nowzari, førtidspensionist

Hele byen er i spil

Det er altså hele byen, der er i spil, når politikerne i Aarhus Byråd nu skal komme med bud på, hvor man må ryge.

- Legepladser er et af de steder, der meget vel kan gå hen og blive røgfri i fremtiden, siger rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune Thomas Medom (SF).

Helle Nowzari er træt af, man ikke må ryge nogen steder.

I SF hilser man Dansk Folkepartis forslag om flere røgfri udearealer velkommen.

- Jeg synes, at man faktisk har krav på ikke at blive forstyrret af passiv rygning de steder, hvor der færdes mange andre mennesker. Så når man står inde i et busskur, så synes jeg, det er rimeligt, at man ikke må ryge, siger Thomas Medom.

En af grundene til at politikerne vil sætte ind overfor smøgerne er, at der dør 14.000 danskere om året af rygning.

Børn begynder at ryge

Ifølge Kræftens Bekæmpelse skal man sætte ind så tidligt som muligt.

- Vi støtter røgfri miljøer generelt, fordi der hvert år er 5.000 danskere, der dør af kræft på grund af tobaksrøg. Vi er nødt til at gøre noget, fordi der hver dag er 40 børn og unge, der begynder at ryge, siger projektchef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse, Niels Them Kjær.

Og selvom der tilbage på strøget i Aarhus er mange, der er positive overfor forslaget,

- Jeg synes, det er træls at gå bag nogen, der ryger, og man får det i hovedet, og man skal gå og lugte af det, siger Sille Hassert, der er serviceøkonom.

Personlig frihed

Men for andre er det et indgreb mod den personlige frihed.

- Det er lidt for meget måske. Altså jeg tænker, man går ude i det fri, siger Lauge Jacobsen, som TV2 ØSTJYLLAND mødte på strøget i Aarhus torsdag.

Og Petronilla-Mia Kaddoura, som TV2 ØSTJYLLAND også mødte på Strøget synes, at man ikke viser hensyn til alle, når man viser hensyn til ikke-rygerne.

- Jeg kan godt se formålet i, at det så ikke er generende for ikke-rygere, men det er også lidt provokerende og generende for rygere, siger Petronilla-Mia Kaddoura.

Ifølge Thomas Medom kan legepladser blive røgfrie i fremtiden.

Uenighed i Byrådssalen

Der er ikke kun uenighed blandt de borgerne, men også i Byrådssalen.

- Jeg synes, det er et unødvendigt politisk indgreb på en problemstilling, som vi selv er i stand til at løse , siger byrådsmedlem i Aarhus Kommune Almaz Mengesha, til TV2 ØSTJYLLAND

Hun anerkender, at det er generende at være passiv ryger og tobakkens skadelige virkninger, men hun understreger, at rygerne med den oplysning, der følger, er blevet mere hensynsfulde, og derfor ser hun ikke en grund til et politisk indgreb.

Flest røgdræbte

Står det til Dansk Folkepartis rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune Jette Skive, skal det være helt slut med at ryge smøger på Strøget.

Jette Skive sammenligner rygning med trafikuheld, og hun siger, at man med trafikken sætter alt ind som skilte, sætter hastighedsgrænser og politiet ind over det hele, men hun mener ikke, det samme sker med rygning.

- Vi vil ikke finde os i, at folk dør i trafikken, men vi sidder bare på hænderne og lader de unge begynde at ryge, når vi i dag ved, det kan ende med en forfærdelig sygdom eller i værste fald med døden. Vi er nødt til at gøre noget

Nu er det altså op til de forskellige afdelinger i Aarhus Kommune at komme med forslag til, hvilke steder i byen, der skal gøres røgfri.

Rygelovens historie - I begyndelsen af 1900-tallet var det helt normalt, at drenge fik en pibe i konfirmationsgave for at markere overgangen til voksenlivet. Det er nemlig først noget senere i 1950’erne, at forskerne opdager en sammenhæng mellem lungekræft og rygning. - I 1995 får Danmark så sin første rygelov, der begrænser rygning i offentlige lokaler og transportmidler. - I det nye årtusinde bliver det i 2004 forbudt for unge under 16 år at købe tobak. - Og i 2007 bliver Rygeloven opdateret. Det er herefter slut med at ryge indendørs på arbejdspladser, restauranter og store værtshuse. - Og nu er turen altså kommet til at se på rygningen på de offentlige udendørsarealer - bl.a. i Aarhus.

Rygelovens udvikling