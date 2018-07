Parkeringsvagt blev spyttet i ansigtet i Aarhus

En 51-årig kvindelig parkeringsvagt var lørdag eftermiddag ved at udføre sit job på Jægergårdsgade i det centrale Aarhus, da en af politiet ukendt mand kom hen til p-vagten.

- Hun bliver spyttet i ansigtet af den her mand, som vi ikke ved, hvem er, siger vagtchef ved Østjyllands Politi, Per Bennekou.

Kamera på uniformerne

De aarhusianske parkeringsvagter har for nyligt fået et nyt værktøj mod trusler og chikane, når de går rundt på gaderne.

På uniformen er der blevet monteret et kropskamera, som kan optage, hvis vagterne bliver udsat for ubehagelige episoder.

Om et sådan kamera kan være med til at opklare sagen fra Jægergårdsgade i Aarhus er endnu for tidligt for politiet at sige noget om.

Kameraet, der sidder monteret på parkeringsvagternes front, optager i princippet hele tiden. Optagelserne bliver dog kun gemt i to minutter med tilbagevirkende kraft, når parkeringsvagterne aktiverer det.

Bliver udsat for chikane

Det var chikane i form af tilsvininger, trusler og vold, der sidste år fik Drift og Myndighed i Aarhus Kommune til at ansøge om kropskameraerne.

Der er nemlig sket en stor stigning i antallet af ubehagelige episoder for parkeringsvagterne.

Tilbage i maj kunne chef for Drift og Myndighed ved Aarhus Kommune Kim Gulvad oplyse til TV2 ØSTJYLLAND, at der i 2017 havde været 16 politianmeldelser fra byens parkeringsvagter.

I en årrække forinden havde antallet af anmeldelser ligget på mellem tre og fem årligt.