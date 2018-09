Parkerings-app skaber problemer: Betalte billet men fik bøde

At købe en parkeringsbillet ved at trække telefonen op ad lommen lyder let og smart. Det er dog ikke den oplevelse, som Mikkel Ryborg kunne berette om, efter at han skulle parkere sin bil og kun kunne betale gennem en app.

- Jeg skal møde til et møde inde i byen. Jeg har lidt travlt, for jeg kommer afsted i morgentrafikken. Så skal jeg finde et sted at parkere for at komme til mødet. Jeg har ikke mit Dankort på mig. Jeg har mønter, men der står, at jeg skal hente EasyPark-appen. Det gør jeg så, og registrerer min bil i appen med registreringsnummeret, siger Mikkel Ryborg til TV2 ØSTJYLLAND.

Automaten modtager ikke kontanter, så her må man bruge EasyParks mobil-app.

Men da han halvanden time senere vender tilbage til sin bil, ligger der en gul seddel i forruden, hvor der står, at han skal betale en p-afgift på 795 kroner.

Appen havde nemlig registreret hans bil på en anden plads end den, hans bil stod på.

Folk har travlt i hverdagen, og derfor ønsker vi nogle gange, at de her ting er simple. Mikkel Ryborg

- Jeg ringer først til Europark, og de skriver til mig, at det er mit eget ansvar, når jeg anvender appen, at den har registreret korrekt, hvor jeg holder, siger den frustrerede bilist.

Han henvender sig derefter til EasyPark, der har lavet appen, der beder ham henvende sig til Europark igen.

EasyPark står bag appen, der registrerer, hvor bilen holder.

- Europark siger, jeg skal betale bøden, og at det er mit eget problem. De truer mig med inkasso, hvis jeg ikke betaler inden 14 dage. Til sidst siger EasyPark, at de gerne vil betale min bøde, fordi jeg har haft den her oplevelse, siger Mikkel Ryborg til TV2 ØSTJYLLAND.

Han tilføjer, at han aldrig igen vil anvende en app til at betale sin parkering med. Men det kan han måske ikke selv få lov at bestemme.

Sådan ser fremtiden ud

Ifølge en ekspert er betalingsapps nemlig kommet for at blive, og der kommer måske kun flere af de digitale løsninger.

Vi må nogle gange protestere ved at lade være med at bruge nogle løsninger, men vi er nok nødt til at acceptere det langt hen ad vejen. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker hos Fremforsk

- Rigtig mange af os kommer til at vænne os til at bruge noget i stedet for kontanter, vi ikke har været vant til før. Jeg er sikker på, at vi ikke får afskaffet, at der er noget, vi veksler værdi med, som ligner mønter og sedler. Men det kan godt være, vi får det minimeret til at være meget lavt, siger Jesper Bo Jensen, der er fremtidsforsker hos Fremforsk, som er et center for fremtidsforskning.

For Mikkel Ryborg er EasyParks app-løsning i hvert fald ikke vejen frem, selvom han i sidste ende fik pengene retur.

03:25 VIDEO: Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen forklarer, hvad vi kan forvente os af betalingsmetoder i fremtiden. Luk video

- Jeg synes, at løsningen er blevet meget besværliggjort. Man skal være tæt på stedet og sørge for, at man registrerer sig det rigtige sted og kigge, hvilket område man holder i og så videre, frem for bare at putte penge i en automat, trække en billet, lægge den i forruden og så gå, siger han.

Men hvad gør man, hvis man er utilfreds med den udvikling, betalingsmetoderne tager? Ifølge Jesper Bo Jensen er der ikke meget at stille op som forbruger.

- Vi må klage. Vi må sige, at vi vil have noget, der virker for os. Og så må vi nogle gange protestere ved at lade være med at bruge nogle løsninger, men vi er nok nødt til at acceptere det langt hen ad vejen, siger fremtidsforskeren til TV2 ØSTJYLLAND.

Og det ærgrer Mikkel Ryborg, at der bliver længere imellem de møntmodtagende parkeringsautomater.

- Jeg synes ikke selv, jeg er en dårlig IT-bruger. Jeg synes, jeg har meget stor forstand på telefoner og de her ting, men det går stadig galt for mig, så det må også gå galt for mange andre. Folk har travlt i hverdagen, og derfor ønsker vi nogle gange, at de her ting er simple, siger han.

EasyPark har ikke ønsket at medvirke i et interview.