Pariserhjulet ruller derudad: Over 12.000 mennesker har kørt med

Pariserhjulet på havnen i Aarhus står der kun på tredjedagen, men over 12.000 mennesker har allerede kørt en tur med rundt.

Hjulet, der er stillet op i anledning af The Tall Ship Races, er 50 meter højt, og det betyder, at man kan se ud over det meste af byen, når man sidder oppe i toppen.

Den koster omkring 40 millioner, men jeg håber, at nogen i erhvervslivet har lyst til at lave business med det her. Rabih Azad-Ahmad, rådmand, Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune

- Jeg tror, at succesen skyldes, at vi har en fantastisk by, hvor man kan opleve en masse, når man kommer op i højden. Jeg synes, det er fantastisk. Det giver nogle gode oplevelser for borgerne. De får en fantastisk udsigt til bugten og byen, siger Rabih Azad-Ahmad, der er rådmand for Kultur og Borgerservice.

Pariserhjulet står der kun til og med søndag, så man skal ikke være for sløv i optrækket, hvis man skal nå at prøve.

Selvom rådmanden tilskriver byens himmel-silhuet en del af succesen, så medgiver han, at de også har haft medvind på andre fronter.

- Vi har også været godt hjulpet af vejret, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Masser af gæster

Uanset årsagen, var der i hvert fald 4.178 besøgende om torsdagen og 7.985 om fredagen, og dermed kommer besøgstallet i pariserhjulet op over de 12.000 allerede efter anden dag.

- Jeg håber, der er nogen i erhvervslivet, der kan se, at den her succes er værd at investere i i Aarhus. Den koster omkring 40 millioner, men jeg håber, at nogen i erhvervslivet har lyst til at lave business med det her. Det er i hvert fald mit håb, siger Rabih Azad-Ahmad

Pariserhjulet skulle egentlig kun have været 40 meter højt, men den hollandske leverandør leverede et 50 meter højt hjul.

Pariserhjulet er 10 meter højere end aftalt - og alle er glade. Foto: Dennis Borup

- Det kom sig af, at den hollandske leverandør ville vise os det her nye pariserhjul. Han ville vise os det største og lækreste, han har. Vi har simpelthen fået mere for de samme penge, siger Michael Jaap, der er kommunikationschef ved Kultur og Borgerservice, til TV2 ØSTJYLLAND.

Tilskuerne til The Tall Ship Races kan altså nyde den gode udsigt, mens de nyder sejlsporten i det gode vejr hele weekenden.

Rabih Azad-Ahmad forventer, at omkring 400.000 mennesker kommer forbi eventet i løbet af weekenden.

- Det tiltrækker turister, og det fortæller om, at Aarhus kan rigtig meget. Det fortæller også om, at det her store event skaber en masse gode fællesskaber og partnerskaber mellem mennesker, erhvervslivet og kommunen, siger han.

Lørdag er pariserhjulet åbent frem midnat og søndag fra klokken 10 til klokken 15.