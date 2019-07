Paradislejren skaber frirum for krigsveteraner

Friluftswellness, bagning over bål og klatring.

Naturaktiviteter er i fokus på DIF og Det Danske Spejderkorps' familiecamp, som løber af stablen i denne uge. Campen er for krigsveteraner og deres familier, der er bosat i Paradislejren i Silkeborg.

En af familierne, der deltager på campen, er familien Grath fra Korsør.

- Vi slapper af og bruger hinanden på en helt anderledes måde. Det er rart for mig at vide, at jeg kan trække mig god samvittighed. Jeg skal ikke spekulere på, om mine børn har det fint, for de har det godt, og de hygger, siger Søren Grath til TV2 ØSTJYLLAND.

Det fylder rigtig meget i ens hverdag. Victoria Grath, datter til krigsveteran

Han var flere gange udsendt til Bosnien og Kosovo mellem år 1997 og 2000, men krigen gav ar på sjælen. I 2013 fik han stillet diagnosen PTSD, og det påvirker familien i dagligdagen.

- Når vi er ude til alt muligt andet, er der ikke den samme forståelse for, hvis Søren har brug for at trække sig. Her behøver man ikke forklare noget, fordi folk ved, hvad man døjer med, siger Anita Grath, Sørens kone.

På veterancampen er der fokus på aktiviteter i naturen.

Naturen i fokus

Campen har især fokus på sammenhold, natur og friluftsaktiviteter. Naturen er nemlig et velkendt miljø for krigsveteranerne, der bærer ar på både krop og sjæl.

- For mange veteraner er naturen et trygt miljø, som de er blevet fortrolige med gennem soldaterlivet. På familiecampen kan veteranerne sætte de evner i spil på en hyggelig og sjov uge sammen med deres familier, siger projektleder Rune Oland Tanggaard fra DIF.

Han fortæller, at campen har stort fokus på veteranernes velbefindende.

- Der bliver ikke set dårligt til en, hvis man har brug for at trække sig. Det skal der være plads til, for ellers spænder vi buen for hårdt, og så bliver det bare endnu et nederlag, siger han.

Og campen har været en succes - ikke kun for de voksne.

- Det fylder rigtig meget i ens hverdag, og det kan ens veninder ikke rigtig forstå. Det gør de andre børn her, siger Victoria Grath, der er datter til krigsveteranen.