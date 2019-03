Par måtte ikke bygge et træhus – nu er deres drømmebolig byens stolthed

Et nybygget hus lavet af rundtømmer er det helt store samtaleemne i den lille landsby Mesing ved Skanderborg.

Her har et ungt par fra Aarhus bygget et stort bjælkehus på to grunde, som i den grad skiller sig ud fra de øvrige huse i den lille landsby. Men det generer ikke byens borgere - tværtimod.

Størstedelen af de omkring 129 mennesker der bor i byen, er så vilde med det nye træhus, at de stolt viser det frem til udefrakommende.

- Det betyder så meget for os, og det var lige dét, vi håbede på ved at flytte ud til en lille landsby, siger Camilla Edelgaard Løve, der sammen med sin mand Christopher Edelgaard Løve snart er klar til at flytte ind i bjælkehuset til TV2 ØSTJYLLAND.

Christopher Edelgaard Løve har bygget på huset i cirka et år.

Det er Christopher Edelgaard Caspersen, der har bygget det store bjælkehus. Han er uddannet tømrer og skovarbejder med speciale i fuldtømmerbyggeri, og det seneste år har han arbejdet på huset i sin fritid.

- Vi er overrasket over den store interesse. Men der er et super godt sammenhold her i byen, selvom vi er forskellige, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Huset er bygget af træstammer, som Christopher Edelgaard Løve selv har fældet i en skov i Vejen i Sønderjylland.

”Huset sætter Mesing i centrum”

Èn af de stolte borgere i landsbyen er Egon Andersen. Han er nabo til det unge par, og han har fra begyndelsen af byggeprojektet fulgt nøje med i, hvordan det skred frem.

Nu er huset snart klar til indflytning, og det er bestemt ikke kun det unge par, der glæder sig over det.

De skal se Mesings seværdighed. Vi har ikke så meget at prale af, men det her hus er imponerende. Egon Andersen, nabo

- Vi er mega stolte, for det sætter Mesing i centrum. Det her hus er unikt, og vi er dybt fascineret af det, siger Egon Andersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Christopher Edelgaard Løve har lavet huset med en kædesav og samlet det med såkaldte knudesamlinger. Det er især måden huset er bygget på, der imponerer naboen Egon Andersen.

Den begejstrede nabo er så vild med huset, at han går en tur derhen og viser det frem, hver gang han har gæster på besøg.

Fik først nej til at bygge bjælkehuset

Det unge kærestepar købte de to grunde i landsbyen for mere end to år siden. Planen var at bygge deres drømmebolig, som er det bjælkehus, der nu står i byen.

Men det var ikke så lige til, som parret havde forventet. Skanderborg Kommunes embedsmænd mente nemlig, at huset skilte sig alt for meget ud, og derfor fik parret i første omgang ikke tilladelse til at bygge huset.

Huset blev først samlet på en byggegrund i Hørning, hvorefter det blev transporteret til de to grunde i Mesing.

Det fik parret til at lave en rundspørge blandt borgerne i Mesing. Her svarede 119 ud af 129 beboere, at de ikke havde nogle problemer med planerne om et træhus. De sidste 10 fik parret ikke fat i.

- Den lokale opbakning var helt massiv, og vi troede, vi var gal på den, da vi stødte ind i modgangen, og så var det bare fedt, at der var så stor opbakning her fra byen, siger Camilla Edelgaard Løve til TV2 ØSTJYLLAND.

Ved hjælp af underskriftindsamling fra byens borgere lykkedes det parret at få kommunen til at ændre mening. I marts sidste år besluttede byrådet nemlig, at det unge par gerne måtte bygge det træhus, som de drømte om.

Og nu står huset der. Parret mangler dog em del ting indvendigt, før de kan flytte ind.