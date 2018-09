Par fik stjålet deres klapvogn: Fandt den igen på Den Blå Avis

En familie fik stjålet deres babyjogger om morgenen, og samme eftermiddag fandt de den igen – til salg.

Babyjoggeren – som er en bestemt type klapvogn – blev stjålet ved en børnehave på Jernaldervej i det vestlige Aarhus onsdag morgen.

Senere samme dag fandt faren babyjoggeren sat til salg på Den Blå Avis til 2.200 kroner. Parret tog kontakt til sælgeren bag annoncen under påskud af at ville købe klapvognen. De fik en aftale 18:30.

Læs også Hund stjålet fra parkeringsplads: Hvor er Hector?

Kort tid inden de mødte op hos sælgeren, tog moren kontakt til politiet.

Specielle kendetegn

Da parret møder op hos sælgeren finder de meget hurtigt ud af, at det er deres babyjogger, de står over for.

- De kan genkende den, fordi der er særlige kendetegn. Der er et hul et bestemt sted, og der var også tegn på, at de for nyligt havde været ude at gå i noget mudder, som stadig sad på babyjoggeren, siger Jeanette Løv Rasmussen, kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi.

Læs også Peter efterlyser kvinde med barnevogn: Vil sige undskyld med kaffe

Parret konfronterede sælgeren med, at det er deres babyjogger, han forsøgte at sælge.

- Der skiftede han forklaring lige pludselig. Fra at hans egen søn var blevet for lang, til at sige, at det ikke var hans, men at han skulle sælge den for en ven, siger Jeanette Løv Rasmussen.

Men parret var så klare i deres sag, at de fik lov til at få deres babyjogger med derfra. Kort efter kom politiet til stedet.

- Vi har været kontakt med sælgeren, og han er nu sigtet for hæleri og tyveri, fordi han har forsøgt at sælge en stjålet vare, siger Jeanette Løv Rasmussen.