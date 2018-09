Par bygger togbane i haven: - Dejligt at børnene på vejen samles

Normalt kan det sætte tålmodigheden svært på prøve, hvis der drøner tog igennem haven mange gange dagligt. Men for Johnny Brandt og hans kone giver det kun glade dage og gode historier. De har nemlig selv bygget en 200 meter lang togbane i deres egen have, som byens børn kan køre rundt på.

- Det meste af det er hjemmebygget. Man kan købe nogle enkelte dele færdige, men langt det meste er hjemmebygget fra ingenting, siger Johnny Brandt.

Jeg elsker bare så meget tog. Jeg har kørt to gange. Magnus, Fem år

Han er til hverdag togfører hos DSB, og det hjælper nok en del, når man skal bygge en togbane – også selvom vognene kun er omkring en halv meter høje.

Parret bor på landet nær Randers, og selvom der er masser af naboer, så er der ingen, der klager over det nye transportmiddel, der kan fragte børn rundt i familien Brandts have.

Toget er måske ikke i fuld størrelse, men der er plads til både børn, forældre og bedsteforældre alligevel.

- Vi er jo naboer, så vi er glade for, at det er her. Det er dejligt, at ungerne på vejen kan samles og komme på besøg her ved toget, siger Tanja Walker, der er nabo til togbanen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Glæde blandt børn og voksne

Johnny Brandt og hans kone har tidligere kørt veterantog. Dengang var togene i fuld størrelse, men det blev sparret væk og lukket, og derfor blev parret hurtigt enige om at bygge deres eget tog i haven, selvom det blev lidt mindre i størrelsen.

Og til åbningen lørdag var glæden over den beslutning stor.

- Jeg elsker bare så meget tog. Jeg har kørt to gange. Jeg vil gerne prøve flere gange. Med det der tog, siger Magnus på fem år, mens han peger på en af de vogne, han endnu ikke har siddet i.

Der bliver gjort klar til endnu en tur på den 200 meter lange have.

Og det kan være, at der kommer flere nye oplevelser for Magnus og de andre børn, der bor på vejen.

- Det må tiden jo vise, om det skal være større. Drømme har vi jo lov at have, men det kræver jo lidt plads, siger Johnny Brandt til TV2 ØSTJYLLAND.

Banen skal også bruges som juletog for områdets daginstitutioner.