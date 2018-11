Panik ved brand i bolig: Frygtede børn var derinde

En 46-årig mand blev sent onsdag aften kørt til hospitalet med forbrændinger i forbindelse med en brand i Voldby ved Hammel.

Det oplyser Beredskab og Sikkerhed til TV2 ØSTJYLLAND.

Politi, brandfolk, tre ambulancer og to læger blev tilkaldt til Sjellevej, hvor beredskabet var af den opfattelse, at mandens børn befandt sig inde i boligen.

- Manden var noget konfus, da han kom ud, og han mente, at hans børn var derinde. Vi sender en røgdykker derind, men vi kan ikke finde nogle derinde, siger indsatsleder ved Beredskab og Sikkerhed Christian Nøddelund til TV2 ØSTJYLLAND.

Sporhunde tilkaldt

Mandskab fra Beredskab og Sikkerhed begyndte herefter at undersøge området ved boligen.

- Vi var bange for, at børnene var et eller andet sted ude i terrænet, siger Christian Nøddelund til TV2 ØSTJYLLAND.

Betjente fra Østjyllands Politi sendte bud efter politiets patruljehunde.

- Det er korrekt, at vi på et tidspunkt er usikre på, om der er nogle børn i eller omkring boligen, og i den forbindelse bliver der sendt bud efter patruljehunde, siger kommunikationsmedarbejder Jakob Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Hundene endte dog med ikke at komme i brug. I mellemtiden viste det sig nemlig, at mandens børn var i sikkerhed hos hans ekskone.

Manden har fået første- og andengradsforbrændinger, og han blev onsdag aften sendt til Aarhus Universitetshospital, Skejby.

Det er endnu uvist, hvorfor branden i ejendommen startede.

Boligen i Voldby ved Hammel har fået store skader i forbindelse med branden.

Branden blev anmeldt til politiet 22.40.

