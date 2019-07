Palle og konen fik ubuden gæst: Sms-kæde bremsede tyven

Nabohjælp nytter! Det er en tyvs anholdelse i Hou ved Odder et godt eksempel på. Her var det nemlig lokalsamfundets årvågenhed, en Facebook-gruppe og en sms-kæde, der var med til at bremse en tyv på cykel.

Tyven havde gennem længere tid hærget et boligområde med indbrudsforsøg og indbrud, hvor det for sidstnævnte lykkes ham at stikke af med blandt andet smykker.

Som det skete hos Palle Jensen og konen.

Det er dejligt, at vi er et lille lokalsamfund, hvor vi holder øje med hinanden. Palle Jensen, Hou

- Vores nabo holdt øje med huset på bedste vis, men vi kom alligevel hjem, til at der havde været indbrud. En tyv havde smidt en genstand gennem en rude og taget min kones smykker, fortæller Palle Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

For ægteparret er det ikke ligefrem behageligt at tænke på den fremmede, der har været i deres hjem.

- Men det er jo endnu værre for dem, der har haft indbrud, imens de var hjemme.

Signalement i Facebook-gruppe

For tyven, der blandt andet var kendetegnet ved at komme frem og tilbage på cykel, havde slået til mod flere villaer.

Inden det gik galt.

Beboerne i området fik nemlig stablet en aktion på benene, hvor mange holdt øje med manden. De tippede hinanden om ham gennem først en Facebook-gruppe og senere en sms-kæde.

Læs også Politiet leder efter ejeren til tyvekoster: Mangler du dine smykker?

En af dem, der var en del af det civile forsøg på at fange tyven, var Mette Kurtzmann. Hendes genbo opdagede en mistænkelig mand luske rundt i haverne i villakvarteret, hvorefter han orienterede politiet.

- Vi har en Facebook-gruppe for området, hvor han fortalte om episoden i, og så meldte folk sig til at gå ture og være særligt opmærksomme, siger Mette Kurtzmann til TV2 ØSTJYLLAND.

02:10 VIDEO: Efter flere indbrud i varebiler har en tømrermester fra Hammel valgt at sætte alarmer i bilerne. Og netop i Favrskov Kommune har der været ekstra mange indbrudstilfælde. Indslaget er fra den 13. juni. Luk video

Sigtet for flere indbrud

Natten til søndag den 7. juli lykkes det så at pågribe tyven. Efter endnu et indbrud hos en kvinde i Hou rykkede en hundepatrulje fra Østjyllands Politi ud. Betjentene kendte til sms-kæden og de beskrivelser af manden på cyklen, som florerede.

Vi har haft høje indbrudstal i vores kreds, og med mange indbrud følger også utryghed. Vi er derfor rigtig glade for, at antallet af indbrud er faldende. Gert Bisgaard, Østjyllands Politi

De besluttede sig derfor for at kigge sig lidt omkring i nabolaget. Ved en villavej fik de pludselig øje på en cyklist, der svarede nøje til det signalement, som flere beboere havde givet.

- Manden fik nu meget travlt med at trampe i pedalerne og ignorerede betjentenes råb om at standse. Patruljehunden blev sluppet løs, og betjente og hund fik i fællesskab anholdt en 41-årig mand, som viste sig at gemme på en del tyvekoster. Han blev sigtet for flere indbrud i Hou, har politiet oplyst om sagen.

Færre indbrud i Østjylland

At serie-indbrudstyven nu er sat ud af spil, glæder Palle Jensen:

- Det er dejligt, at vi er et lille lokalsamfund, hvor vi holder øje med hinanden.

Generelt i Østjylland er der heldigvis færre indbrud end tidligere. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Læs også Færre indbrud i Østjylland: Så mange var der i din kommune

Kigger man på antallet af indbrud begået i andet kvartal i år, er der nemlig sammenlignet med samme periode sidste år sket et fald i antallet på hele 23,7 pct.

Det glæder af gode grunde ordensmagten.

- I Østjylland har indbrudsforebyggelse været et helt centralt omdrejningspunkt i flere år. Vi har haft høje indbrudstal i vores kreds, og med mange indbrud følger også utryghed. Vi er derfor rigtig glade for, at antallet af indbrud er faldende, siger vicepolitiinspektør hos Østjyllands Politi, Gert Bisgaard.

Hvis man kigger flere år tilbage, har udviklingen i Østjylland i forhold til antallet af indbrud også været faldende.