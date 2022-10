Drop karakterræset: Palle hadede skolen, men blev en kæmpe succes

Det overrasker ham, at nogle unge bliver så desperate i deres stræben efter gode karakterer, at de køber sig til opgaver på nettet:

- Brugerne af det her skal tænke sig godt om og sige, er jeg i virkeligheden på den rigtige hylde, hvis jeg skal have andre til at lave min opgave, siger Poul Dalsgaard, direktør i Erhverv Aarhus.

Han mener, at de unge skal genoverveje deres forventninger til, hvad de skal efter gymnasiet. For erhvervslivet har ikke kun brug for 12-taller.