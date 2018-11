Pakkecentralen har rygende travlt efter Black Friday

At der er pakker på PostNord Danmarks pakkecentral i Risskov er ingen nyhed.

Men antallet af pakker er usædvanligt.

Vi forventer, at vi skal bringe 28.000 pakker ud til vores kunder i Aarhus-området i dag. Thomas Lauritsen, distributionschef, PostNord Danmark, Aarhus

- Vi har rigtig travlt. Vi forventer, at vi skal bringe 28.000 pakker ud til vores kunder i Aarhus-området i dag, siger distributionschef for PostNord Danmark i Aarhus, Thomas Lauritsen

Det er cirka dobbelt mængde af, hvad de plejer at skulle omdele på en dag.

I løbet af mandag formiddag modtog Bog & Idé i Hornslet 700 pakker. Det betyder, at lageret er fyldt op.

Har lejet 35 ekstra biler

Den ekstra pakkemængde er en konsekvens af aarhusianernes købelyst Black Friday.

Forud er gået et par måneder med planlægning af dagen.

- Det er helt fantastisk. Det er jo de næste fire uger, som er Post Nord Danmarks højtid, siger Thomas Lauritsen.

Michael Lauritsen er distributionschef for PostNord Danmark i Aarhus.

Her forventer han, at der kommer 475.000 pakker igennem systemet.

- Vi har lejet 35 biler og været ude for at ansætte nogle folk, siger Thomas Lauritsen.

Medarbejderne på PostNord Danmarks pakkecentral i Risskov har haft et par travle dage.

Fyldte pakkelagre

Også de østjyske pakkebutikker er ved at drukne i uafhentede pakker.

For eksempel hos Bog & Idé i Hornslet, der mandag kom med et nødråb på facebook, hvori de beder østjyder om at komme og hente deres pakker.

- Vores lager er fyldt, og vi kan se os nødsaget til at sende pakker videre til andre pakkeshops, hvis ikke der bliver afhentet pakker i dag, stod der i opslaget.

Det store pakkerykind skyldes, at østjyderne har været flittige til Black Friday.

- Hvis pakkerne ikke bliver afhentet samme dag, som de kommer ind, så får vi flaskehals, da vi formoder, at der kommer 500-600 mere i morgen, sagde boghandler hos Bog & Idé i Hornslet, Søren Henriksen til TV2 ØSTJYLLAND.

Årets største handelsdag indtil videre

Ifølge Nets var Black Friday indtil videre dette års største handelsdag. Også selv om salget i år lå otte procent under sidste års Black Friday.

Det knap så høje talt som sidste år betyder dog ikke nødvendigvis, at folk købte mindre ind i år.

- Vores hovedtese er, at mange butikker i år har valgt at køre med Black Week eller Black Weekend, og det spreder jo købene lidt mere ud, så vi registrerer mindre på selve dagen, har pressemedarbejder hos Nets, Povl Rasmussen tidligere udtalt til TV2 ØSTJYLLAND.