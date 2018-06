Pak bare strandtasken: Sol og sommer til Østjylland

Efter en periode med lidt svingende temperaturer ser det nu for alvor ud til, at sommeren vender tilbage til Østjylland. Vi har nu taget hul på en uge, der i den grad indbyder til en tur på stranden.

Sommerferien ligger for mange lige rundt om hjørnet, og hvis badetøjet allerede er pakket i ferietasken, kan det være en god idé at pakke det ud igen. For de kommende dage byder på strandvejr i Østjylland med temperaturer op til 27 grader.

Kastede man søndag et blik mod himlen, kunne man flere steder i Danmark se det smukke optiske fænomen kaldet en halo. Her er det ved Silkeborg. Foto: Birthe Lindgaard / Privatfoto

- Mandag står vi op til en 13-14 grader. Der vil være en del skyer fra morgenstunden, men som formiddagen skrider frem, forsvinder skyerne, og det bliver varmt. Vi kommer op omkring 24-25 grader de steder, det bliver varmest, siger Andreas Nyholm fra TV2 Vejret.

Det er særligt områderne ved Silkeborg og Randers, der bliver varmest, mens Samsø får en køligere dag med temperaturer lige under de 20 grader.

Men fra tirsdag og frem får termometret et hak op.

Således bliver dagene frem mod weekenden yderst solrige, uden nedbør og med temperaturer på 26-27 grader i Østjylland.