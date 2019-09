Pænt efterårsvejr over Østjylland lørdag

Lørdag lægger vinden sig over Østjylland og giver mulighed for en fin dag med stille vejr:

- Der vil være risiko for enkelte byger, men det bliver færre end i går. Vi kommer måske til at se flere skyer på himlen end fredag, men det mere stille vejr vil betyde, at det vil være ligeså behageligt at være ude, som det var i går, fortæller Per Christiansen, TV2 Vejret.

Ud på eftermiddagen vil vinden gå i sydvest, og det varsler om et nyt vejrskifte, hvor en koldfront skal gennem landet.

- Det ser ikke ud til, at der er de store millimeter regn og byger i det. Noget af det vil falde i løbet af natten til søndag og drypper af i løbet af søndagen, siger Per Christiansen, TV2 Vejret.

De kommende dage vil vinden rykke sig til nordvest og mere stik nord, hvilket betyder at det i næste uge, kan være nødvendigt at finde efterårstøjet frem, fordi det bliver lidt køligere.