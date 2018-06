Pædofiliforbryder sigtet igen: Justitsminister har ikke en færdig plan

En 34-årig mand er sigtet for at have frihedsberøvet og voldtaget en 9-årig pige fra Vinderup ved Holstebro i sidste uge.

Manden er angiveligt tidligere dømt for - ved højlys dag - at voldtage en 12-årig pige ved Gjerrild på Djursland tilbage i 2007, og senere dømt for at lokke mindreårige til sex via Facebook.

I 2007 blev en 12 årig pige voldtaget her lidt uden for Gjerrild på Djursland.

Bedre myndighedsoverblik

Justitsministeren har tidligere lovet at stramme op hos myndighederne, så det ikke vil ske igen efter Beder-sagen, hvor en pædofil ubemærket kunne flytte og skifte navn til en ny politikreds, og begå nye overgreb.

- Derfor er vi i fuld gang med at arbejde på en række nye initiativer, så myndighederne bliver bedre til at håndtere tidligere dømte pædofile. Konkret handler det blandt andet om at sikre et bedre myndighedsoverblik og -samarbejde i forhold til tidligere dømte pædofile, og vi skal sikre et stærkt tilsyn, skriver Søren Pape Poulsen (K).

Tilbage i februar satte justitsministeren en undersøgelse i gang blandt de relevante myndigheder for at sikre, at dømte pædofile ikke ubemærket kan flytte til et nyt politidistrikt og begå forbrydelser igen – uden der er nogen, der holder øje med dem.

Men det er først efter sommerferien, at justitsministeren kan komme med konkrete tiltag.

Beder-sagen satte gang i undersøgelse

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) langede tilbage i februar i år ud efter politiet, da TV2 ØSTJYLLAND kunne fortælle, at en tidligere dømt pædofil havde forgrebet sig på to små piger.

Den pædofile mand blev i 2007 dømt for at have krænket 13 børn i Beder ved Aarhus.

I januar blev han dømt til forvaring for at have voldtaget en 8-årig pige og krænket hendes 3 årig søster. Denne gang under et andet navn og i en anden by.

Et halvt år inden anholdelsen havde en mor henvendt sig til politiet, og hvis de havde foretaget et tjek af mandens CPR-nummer, kunne de to søstre formentlig have undgået nogle af de værste overgreb.

- Jeg kan forstå på politiet, at der er sket en klar fejl fra deres side i den konkrete sag, skrev Søren Pape Poulsen i en skriftlig kommentar til TV2 ØSTJYLLAND i februar.

Det fik justitsministeren til at sætte undersøgelsen i gang, så det ikke ville ske igen.

- Rigspolitiet, Rigsadvokaten og kriminalforsorgen ser nu på, hvordan deres samarbejde på området fremadrettet kan styrkes, og jeg vil afvente myndighedernes bud på, hvor der er behov for en opstramning, sagde Søren Pape Poulsen i februar til TV2 ØSTJYLLAND.

Malene Lind Kristensen styrer en gruppe på Facebook, som advarer mod tidligere dømte pædofile.

Skræmt væk af indbyggere

Den 34-årige mand, som nu er sigtet og varetægtsfængslet for voldtægt af en 9-årig pige fra Vinderup ved Holstebro, har tidligere boet i Bække ved Kolding.

Men han flyttede igen, da en række borgere delte oplysninger om ham og begyndte at chikanere ham, da de fandt ud af, at han tidligere var dømt for pædofili og voldtægt.

- Han er ikke blevet overfaldet her i byen, men alle folk gik efter ham og kastede æg på hans hus, fortalte Malene Lind Kristensen til TV2 ØSTJYLLAND i slutningen af februar i år.

Hun er administrator på en Facebookgruppe med 600 medlemmer, som deler oplysninger om formodede og dømte pædofile.

Efter det er kommet frem, at det er samme mand, som de ”jagede” væk fra Bække, som nu er sigtet i voldtægt af en 9-årig pige, vil hun have politikerne til at tage ansvar. Manden er også tidligere dømt for at forsøge at lokke mindreårige til sex via falske profiler på Facebook.

- Jeg aner ikke, hvordan vi skal nå politikerne. Hvordan vi skal få dem til at forstå, at der skal holdes øje med dømte pædofile, at de skal behandles, og når de bliver sluppet fri, skal der være folk tilknyttet, der holder øje med dem resten af livet – og sikre, at de ikke flytter ind i børneområder?, siger Malene Lind Kristensen tirsdag til TV2 ØSTJYLLAND.

Tilbage i 2015 medvirkede manden og sin kone i Station 2 på TV2, og fortalte om hetzen fra indbyggerne i Bække.

Hun har selv tidligere oplevet, at folk har været vrede på hende, da de personer, hun deler oplysninger om, har afsonet deres straffe.

- Han er dømt pædofil – og nu er han sigtet i en ny sag, og sigtet i Meng-sagen. Jeg har svært ved at bære det – jeg får lyst til at kaste op, siger Malene Lind Kristensen.

Hun mener ikke, at der bliver taget nok hensyn til at passe på børnene, når det kommer til tidligere dømte pædofile.

- Helt ærligt – hvor er det system, der skal passe på vores børn?

Justitsminister Søren Pape Poulsen forventer, at de nye tiltag vil tage hånd om det, men det er efter sommerferien, han kan komme ud med forslag til ændringerne.

- Seksuelle overgreb mod børn er en grusom og modbydelig forbrydelse, som kan mærke barnet resten af livet. Den seneste sag er dybt forkastelig og viser med al tydelighed, at der er behov for at styrke indsatsen mod tidligere dømte pædofile, der begår overgreb igen, det skriver justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i en mail til TV2 ØSTJYLLAND.