Pædagog slog barn i maven: - Alle botilbud skal laves om

Når der afsløres kritisable episoder på landsdelens botilbud for psykisk sårbare, så sker det ofte alt for tilfældigt, sådan lyder det fra Knud Aarup, der er tidligere direktør i Socialstyrelsen og i dag er formand for Bedre Psykiatri.

Ifølge Knud Aarup mangler der nemlig ressourcer på de socialpædagogisk botilbud, som der i dag tilbydes.

Socialtilsynet gør det godt, men har hverken de fornødne ressourcer eller tid til at føre systematisk tilsynd, der kan afsløre, om sårbare børn og unge mistrives, hvor de er anbragt.

Han mener derfor, at der er behov for lave hele anbringelsesområdet om.

- Der er en række institutioner, hvor det næsten er mere opbevaring end at give de her unge en mulighed for at komme videre i livet, siger Knud Aarup til TV2 ØSTJYLLAND.

Tidligere på ugen kunne TV2 ØSTJYLLAND afsløre, at Børne- og ungecentret i Grenaa har anvendt tvivlsomme metoder, hvor et barn var blevet slået i maven af en pædagog.

Børnecentret havde ikke indberettet den episode og en række andre magtanvendelser korrekt og i tide.

Ifølge Socialtilsynet er Børne- og ungecentret ikke godt nok til at registrere magtanvendelserne, hvorfor Børne- og ungecentret fik to påbud.

Flere episoder

Norddjurs Kommune forklarede, at det var en fejl, at episoden ikke var indberettet, og de har redegjort for, hvordan de vil komme problemerne til livs. Derfor fik de påbuddene fjernet, men stedet er stadig under intensiveret tilsyn.

Det er sådanne sager, der ifølge Knud Aarup er alt for mange af.

- Den her sag er jo bare endnu en enkelt sag, der viser, at vi er nødt til at lave hele anbringelsessystemet om, siger han.

Og sagen om Børne- og ungecentret i Grenaa er ikke den eneste. Sidste år kunne vi på TV2 ØSTJYLLAND fortælle, at der hos på bostedet Fonden Bo-Selv i Holstebro, hvor en række børn og unge fra østjyske kommuner var anbragt, havde problemer med pædagogikken.

Fonden Bo-Selv havde ligesom Børne- og ungecentret i Norddjurs Kommune lavet deres egen plan. Hos Fonden Bo-Selv fik også en række påbud, som efterfølgende blev droppet.

Ifølge Knud Aarup bør man kigge mod vores nabolande for at finde inspiration og en ny model for at få mere kvalitet i de botilbud, som vi har at tilbyde nu.

- Vi er et af de lande, der har sagt, at markedet kan klare opgave, men det kan det ikke, siger Knud Aarup og fortsætter:

- I Sverige har man institutionsstyrelsen som er en statsligstyrelse, der driver de højtspecialiseret institutioner, og i Norge har man på børneområdet nogle meget specialiserede institutioner, der også er drevet af staten, siger Knud Aarup.

Politisk opbakning

Knud Aarup møder nu politisk opbakning fra Kirsten Normann Andersen (SF).

- Det kræver et vist borgergrundlag, hvis man skal være sikker på, at man mulighed for at fastholde specialister på området. Det kunne tale for, at regionerne måske skulle være nogen af dem, der skulle overtage den her form for institutioner, siger Kirsten Normann Andersen (SF) til TV2 ØSTJYLLAND.

Knud Aarup håber på, at den nye regering kan løfte opgaven og revurdere hele anbringelsesområdet.

- Vi kan gøre det her samfund milliarder billigere, hvis vi laver et ordentlig socialt arbejde, siger han.