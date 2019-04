Påskegudstjeneste i nye klæder

Når kirkeklokkerne ringer til gudstjeneste i kirken i Marie Magdalene på Djursland, er der i dag ekstra meget at glæde sig over for sognepræsten Tina Skov Løbner.

Udover at det er påskedag, så er det også dagen, hvor fem lokale kvinder har givet kirken fire håndlavede stolaer i gave.

Stolaere som de har arbejdet på i årevis. De fire håndlavede stolaer er til kirkerne Marie Magdalene, Pindstrup og Koed, som alle ligger ved Ryomgård på Djursland.

- Den er superflot og lavet meget professionelt, så er jeg virkelig glad, siger Tina Skov Løbner, der er sognepræst i Marie Magdalene kirke.

Én af de lokale kræfter, der står bag stolaerne, er Solveig Langballe. Hun har brugt flere år på at sy dem. Derfor har hun set ekstra frem til dagens påskegudstjeneste.

- Jeg har glædet mig voldsomt meget til i dag, siger Solveig Langballe fra Ryomgård til TV2 ØSTJYLLAND.

En stola er et langt bånd af stof, der bæres uden på præstekjolen. Den bruges på samme måde som en messehale, men er mere behagelig at gå med for præsterne om sommeren. Samtidig giver stolaen den sorte præstekjole et mere festligt udtryk.

Den kvindelige sognepræst Tina Skov Løbner har siden 2010 efterlyst nogen kreative ildsjælde i menigheden, der havde lyst til at sy en stola til kirken.

To af de håndlavede stolaer, som de fem kvinder har syet.

Har været det hele værd

For fire år siden meldte fem lokale kvinder sig på banen som tovholdere for opgaven. De har siden arbejdet målrettet på at få designet og syet stolaerne.

Selvom det har taget lang tid for kvinderne at sy, så har det været det hele værd.

- Det er en gave at give til vores kirker. Tænk sig, at vi har lagt navn til det. Det er jeg stolt af. Så har det jo ikke noget at sige, hvor lang tid tingene har taget, fordi det er så smukt et stykke arbejde, siger Solveig Langballe fra Ryomgård.

De fem kvinder har haft mange ideer og diskussioner i årenes løb, så de til sidst endte med at søge hjælp hos en designer, før de for alvor kunne gå i gang med at sy.

- Der er gået så lang tid, at jeg ikke kan huske, hvornår vi begyndte på projektet, siger Ilse Iversen fra Ryomgård.

Nu er arbejdet med at sy, brodere og kniple langt om længe færdigt. Og præsterne har nu fået hele fire stolaer.

De fem kvinder syer meget. Derfor har de også været glade for at kunne producere noget til deres lokale menighed.

- Vi kan jo ikke bruge alt det, vi laver selv, siger Kirsten Poulsen fra Ryomgård, til TV2 ØSTJYLLAND.

Efter dagens gudstjeneste blev de nye stolaer fejret ved en reception i kirken.