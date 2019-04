Påsatte brande for tredje nat i træk

For tredje nat i træk måtte Østjyllands Brandvæsen natten til onsdag rykke ud til påsatte brande i det vestlige Aarhus.

Første anmeldelse kom lige efter midnat.

- Der var sat ild i en regularcontainer. Det var et af de samme steder, som vi har været og slukke ild tidligere, fortæller indsatsleder ved Østjyllands Brandvæsen Jesper Hansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Brandfolkene har ellers forsøgt at give de brændte containere lidt ekstra vand og skum, så det er sværere for ballademagerne at genantænde ilden.

Planker i lys lue

Containerbranden var hurtigt slukket, men det varede ikke længe, før næste anmeldelse tikkede ind.

- Vi var næsten hjemme, da den næste anmeldelse kom, fortæller indsatslederen.

Denne gang var det nogle byggematerialer mellem et par håndværker-containere, der var sat ild til. Slukningsarbejdet foregik uforstyrret og stille og roligt, siger Jesper Hansen fra Østjyllands Brandvæsen.

- Der var ikke optræk til noget ballade og vi har ikke følt os truet overhovedet.

Mere rolig nat

Overordnet vurderer han, at natten til onsdag var væsentligt mere rolig end de foregående nætter, hvor brandvæsenet i timevis kunne køre fra den ene påsatte brand til den næste.

- Enten har dem, der syntes, det var sjovt at stikke ild til ting mistet interessen for det. Eller også har politiet og kommunens forebyggende indsats derude båret frugt, siger Jesper Hansen.

Politiet har sammen med kommunens gadeplansarbejdere været massivt til stede i det vestlige Aarhus, siden politiet i sidste uge lukkede nogle klublokaler i bydelen, som man mente blev brugt som tilholdssted for en bande.

Natten til onsdag den 17. april blev brandfolkene først kaldt ud til en containerbrand i det vestlige Aarhus. Foto: Øxenholt foto

En er anholdt

Siden lukningen har det vestlige Aarhus været ramt af mere end 17 påsatte brande. Primært i containere og skraldespande.

Natten til tirsdag gik det helt galt, da Østjyllands Brandvæsen i flere timer måtte køre rundt til nye brande i Trillegården, Herredsvang og Gellerup.

I forbindelse med brandene har Østjyllands Politi anholdt en 16-årig mand, der blev set gemme en plastdunk med brandbar væske natten til tirsdag. Den 16-årige stak i første omgang af fra politiet, men blev hurtigt indhentet af en politihund.

- Vi har anholdt én og ham er vi ved at vurdere, om vi skal fremstilles i grundlovsforhør, fortæller politiinspektør Martin Løye til TV2 ØSTJYLLAND. Politiet har sigtet manden for forsætlig brandstiftelse og fornærmelig tiltale mod politiet.

Ukendt motiv

Hvorfor de unge satte ild til containerne mandag aften og natten til tirsdag vil politiet på nuværende tidspunkt ikke sige noget om. De kan derfor heller ikke svare på, om det har noget at gøre med lukningen af en bandes tilholdssted i Trillegården i sidste uge eller provokatøren Rasmus Paludans demonstrationer i København.

- Vi kan ikke sige noget om motivet for brandstiftelsen. Det skal efterforskningen klarlægge, siger Martin Løye.