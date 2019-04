Påsatte brande i Aarhus fortsætter: Denne gang ved højlys dag

De seneste to døgn har det vestlige Aarhus været ramt af massevis af påsatte brande.

Disse brande er blevet antændt efter mørkets frembrud, men tirsdag eftermiddag måtte Østjyllands Brandvæsen og Østjyllands Politi rykke ud til endnu en påsat brand. Denne gang ved højlys dag på Vidtskuevej i Viby.

Vi arbejder ud fra, at branden er påsat. Der går ikke bare ild i sådan en container, uden nogen har foretaget noget. Jens Rønberg, vagtchef, Østjyllands Politi

- Vi arbejder ud fra, at branden er påsat. Der går ikke bare ild i sådan en container, uden nogen har foretaget noget, siger vagtchefen ved Østjyllands Politi, Jens Rønberg til TV2 ØSTJYLLAND.

Østjyllands Politi fik anmeldelsen klokken 15:51. Den lød på, at der var ild i en skraldecontainer i et villakvarter på Vidtskuevej i Viby foran nummer 42.

- Flammerne havde bredt sig og fået fat i en bil ved siden af. Den er total udbrændt, siger vagtchefen.

Han oplyser, at sådan en brand i sjældne tilfælde også kan antændes af et cigaretskod, men slår fast, at politiet på nuværende tidspunkt efterforsker branden som værende påsat.

Sammenhæng er uvist

Mandag aften og natten til tirsdag var Østjyllands Politi og Østjyllands Brandvæsen under hårdt pres, da de kæmpede mod påsatte brande i biler og containere i massevis.

Det er dog endnu uvist, om der er sammenhæng mellem dagens formodentlige påsatte brand på Vidtskuevej i Viby og de mange påsatte brande fra natten til tirsdag.

Det er for tidligt at sige, om der er en sammenhæng. Vi har intet belæg for det på nuværende tidspunkt, men det er med i vores overvejelser. Det er jo mærkeligt, at det pludselig begynder at brande. Jens Rønberg, vagtchef, Østjyllands Politi

- Det er for tidligt at sige, om der er en sammenhæng. Vi har intet belæg for det på nuværende tidspunkt, men det er med i vores overvejelser. Det er jo mærkeligt, at det pludselig begynder at brande, siger vagtchefen.

Han oplyser, at Østjyllands Brandvæsen hurtigt fik branden under kontrol og at ingen personer kom noget til.

Politiet efterforsker nu sagen og afhører vidner i området. De har endnu ingen idé om, hvad motivet bag branden kan være, eller hvem der kan stå bag.

Der er brændt en del biler og containere af i Brabrand natten til tirsdag. Foto: Øxenholt Foto.

Massevis af påsatte brande

Mandag aften klokken 23:20 fik Østjyllands Brandvæsen den første melding om en brand i en container.

- Da vi lander derude, kan vi se, at lige meget, hvorhen vi kigger, er der noget i brand, fortæller Anders Brix Christensen, der var indsatsleder ved nattens brande, til TV2 ØSTJYLLAND.

I forbindelse med brandene har Østjyllands Politi anholdt en 16-årig mand, der blev set gemme en plastdunk med brandbar væske. Den 16-årige stak i første omgang af fra politiet, men blev hurtigt indhentet af en politihund.

- Vi har anholdt én og ham er vi ved at vurdere, om vi skal fremstilles i grundlovsforhør, fortæller politiinspektør Martin Løye til TV2 ØSTJYLLAND. Politiet har sigtet manden for forsætlig brandstiftelse og fornærmelig tiltale mod politiet.

Hvorfor de unge satte ild til containerne mandag aften og natten til tirsdag vil politiet på nuværende tidspunkt ikke sige noget om. De kan derfor heller ikke svare på, om det har noget at gøre med lukningen af en bandes tilholdssted i Trillegården i sidste uge eller provokatøren Rasmus Paludans demonstrationer i København.

- Vi kan ikke sige noget om motivet for brandstiftelsen. Det skal efterforskningen klarlægge, siger Martin Løye.

Flere containere stod i flammer ved Rydevænget og Fjeldevænget i Aarhus natten til tirsdag. Foto: Øxenholt foto

Biler udbrændt

Indsatslederen i Østjyllands Brandvæsen har, da TV2 ØSTJYLLAND taler med ham, ikke overblik over, hvor mange brande, Østjyllands Brandvæsen har slukket.

Men ifølge døgnrapporten fra Østjyllands Politi har der hen over natten været anmeldelser om brande i containere på Jettesvej, Karen Blixens Boulevard og Gudrunsvej. Syv containere udbrændte og det samme gjorde en bil på Gudrunsvej. Og nu også en container og en bil på Vidtskuevej i Viby.

Der har desuden været antændte brande på Fjældevænget og Rydevænget.

Det var hovedsageligt containere, der blev sat ild til, men også 3-5 biler udbrændte i forbindelse med nattens ballade.

Heldigvis var brandvæsenet hele tiden lige i hælene på brandstifterne og nattens brande nåede derfor ikke at blive farlige.

- Der er nogle af de her brande, som har været tæt på beboelse og udhængende bygninger, men både politiet og vi selv har været massivt til stede. Vi har fulgt godt med, så intet har været farligt.

Øget patruljering

Østjyllands Politi vil tirsdag være ekstra meget til stede i Gellerup og det vestlige Aarhus.

- Det er helt uacceptabelt, at borgerne ikke kan være trygge i områderne derude, siger Martin Løye

Derfor vil politiet sætte ind med både mobil politistation, øget patruljering og flere gadeplansmedarbejdere, som skal opsøge de unge i området.