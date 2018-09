Pårørende om ringere service på plejehjem: Det er uværdigt

Ét bad om ugen og op til dobbelt så lang tid før, at der kan komme hjælp efter tryk på nødknappen. Det er det, som de ældre på plejehjemmene i Norddjurs Kommune må leve med efter, at ansættelsesstoppet i kommunen har haft betydning for serviceniveauet i ældreplejen.

Det er noget, som frustrerer de pårørende. Blandt andet Søren Parnset, som er søn til en af beboerne på plejecenter Farsøthhus, som i starten af september måtte udsende et brev om, at serviceniveauet blev forringet.

- Jeg bliver sgu lidt sur på samfundet, jeg synes ikke, at de behandler de ældre værdigt. Jeg ville nødigt leve under de forhold, jeg synes blandt andet, at det er uværdigt, at de kun får et bad én gang om ugen, siger Søren Parnset til TV2 ØSTJYLLAND.

En nødvendighed

Serviceniveauet er blevet nedsat, så personalet i kommunen bedre kunne følge med og leve op til de krav, som står beskrevet. Og selvom ansættelsesstoppet blev ophævet på Sundhed- og omsorgsområdet i starten af september, så har man været nødt til at vedligeholde et lavere serviceniveau.

- Vi valgte at nedsætte vores serviceniveauet, så vi kan leve op til det, der nu står i dem. Og vores medarbejdere kunne følge med, de var hårdt presset under ansættelsesstoppet. Så det har vi taget et politisk ansvar for, så borgerne får det, de ser beskrevet, fortæller formand for Voksen og Plejeudvalget, Lars Møller (S), til TV2 ØSTJYLLAND.

Søren Parnset fortæller, at moderen særligt er ked af de sjældne bade.

- Jeg ved, at hun er ked af, at hun kun kan komme i bad én gang om ugen. Og hun skal altså have hjælp til at komme i bad. Og det er bare hverken alle pårørende eller ældre, der har lyst til, at det er de pårørende, der skal hjælpe dem i bad, siger han.

Men ud over den ringere mulighed for at komme i bad, så er der også tiltag, som han finder endnu mere foruroligende.

- Kan vi risikere, at der er en beboer, der har ringet på nødknappen, som ikke får hjælp hurtigt nok og ligger og dør, siger Søren Parnset.

Bekymret for fremtiden

Lars Møller forstår godt de pårørendes frustrationer, men forholdene bestemmes af fremtidens budget.

- Hele udvalget er selvfølgelig optaget af, at situationen skal tilbage på niveau, men vi ved jo godt, at vi er presset i kommunen, og det er den udfordring vi står med. Der er budgetforhandlinger lige i øjeblikket, så vi ved ikke noget før de er landet, udtaler han.

Søren Parsnet bekymrer sig generelt om fremtiden for ældreplejen.

- Hvis jeg ved i dag, at sådan bliver det, når jeg engang har brug for en plejehjemsplads, så vil jeg da overveje, hvad det er, jeg skal spare sammen til med hensyn til min alderdom. Jeg tror da også, at hvis min mor havde vidst det, så tror jeg da også, at hendes opsparing ville være brugt på en anden måde

