Påkørt rådyrlam med åbne benbrud efterladt i vejkant

Den prøvede at løbe væk. Men det kunne den ikke. I stedet skreg den.

Scenen er Søvejen i Stilling i fredags. Her fandt Malene Enrico et lille rådyrlam liggende i vejkanten med to brækkede ben.

Det har fået Malene Enrico til at skrive et facebookopslag, der i skrivende er delt 22.000 gange.

- Jeg bliver harm over det, og jeg synes stadig, det er træls at køre forbi der, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Det var dette syn, der mødte Malene Enrico, da hun fredag kørte ad Søvejen for at komme på arbejde. Foto: Privat

Dyr skal ikke lide

Det, Malene Enrico, er forarget over, er, at en bilist har påkørt dyret og derefter kørt videre.

- Jeg har været sammen med dyr lige siden, jeg var helt lille. Det rammer mig dybt, når dyr kommer til skade. Man kan godt have lidt pli. Dyr skal ikke lide, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Hvis man er den, der påkører dyret, har man ansvaret for, at det bliver aflivet.

Det er tidlig fredag morgen, at 37-årige Malene Enrico, der bor ved Ejer Bavnehøj i Skanderborg Kommune, møder synet, der har fået hende til tasterne på facebook.

- Først ser jeg et dødt pindsvin på vejen, og 150 meter længere henad vejen ser jeg noget, der ligner et dyr i vejkanten. Jeg holder ind og går derhen og kan se, at det er et rådyrlam, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Den er ikke mange dage gammelt. Den begynder at skrige og prøver at løbe væk, men det går ikke så godt. Både forben og bagben på højre side er brækkede.

Rådyrlammet har ifølge Malene Enrico ikke været mere end nogle dage gammelt. Foto: Privat

40 lange minutter

Malene Enrico ringer med det samme til vagtcentralen 1812, som vejleder i sager om dyr i nød. 40 minutter senere bliver hun ringet op af en skytte fra Falck. Skytten kommer og afliver det lille rådyrlam.

40 minutter er lang tid, når man sidder med et lille tilskadekomment rådyrlam, lyder det fra Malene Enrico.

- Moren, der var løbet op ad en skrænt, kom ned til mig. Hun ville redde den bette. Hun ville prøve at skræmme mig væk. Hun stod og kiggede mig lige ind i øjnene, men løb så til sidst væk.

Hjerteskærende. Det er de ord, Malene Enrico bruger til at beskrive lyden af et rådyrlam, der lider og skriger.

- Jeg sang for den, og jeg havde da også tårerne i øjnene, fordi den skreg, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Jeg måtte jo også ringe til min arbejdsgiver, og mens jeg snakker med hende, begynder lammet igen at skrige, og så bliver hun også påvirket.

En skytte fra Falck kom og aflivede det lille rådyrlam. Foto: Privat

Voldsom opmærksomhed

"Opråb til alle bilister!!!! Stop bilen og se hvad det er, du er kørt på!!!"

Sådan starter det facebookopslag, som Malene Enrico har skrevet efter episoden - og man må sige, at det har skabt opmærksomhed. 22.000 delinger, 9000 reaktioner i form af primært vrede eller kede emojier.

- Jeg er ikke vant til den slags opmærksomhed. Telefonen har larmet meget, og jeg har fået masse venneanmodninger - også fra Sverige, siger Malene Enrico til TV2 ØSTJYLLAND.

Mange har skrevet til Malene Enroco, og det har mest været en positiv oplevelse, siger hun. Enkelte har også kommenteret, at det kan være en lastbil, der har påkørt dyret, uden at chaufføren lagde mærke til det.

Det har Malene Enrico dog svært ved at se for sig.

- Det er en 60 kilometers zone med mange sving undervejs, siger hun.

Politi: En moralsk forpligtelse

Ifølge vagtchef hos Østjyllands Politi, Peter Hunnicke, får politiet ofte henvendelser fra borgere, der har set et skadet dyr.

- Hvis dyret kan komme i bevægelse, altså humpe væk derfra, beder vi folk om at ringe til vagtcentralen 1812. Så formidler de kontakt til en schweisshundefører, der kan hjælpe med at finde et påkørt eller anskudt dyr, siger Peter Hunnicke til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvis man kommer til at påkøre et dyr, skal man få styr på, om det lider, siger vagtchefen, der mener, at man har en moralsk forpligtelse til at stoppe.

- Hvis det er et dødt dyr, er der en procedure for det. Vi ser rigtig tit, at dyret fortsætter. Det er ikke altid, at folk standser, hvis dyret humper videre, siger Peter Hunnicke til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Malene Enrico handler det om at "opføre sig menneskeligt", hvis man kommer til at påkøre et dyr.

"Det eneste der kræves af dig, der rammer et dyr, er, at du stopper op og ringer 1812", skriver hun i sit facebookopslag.

Vagtcentralen 1812 er en del af Dyrenes Beskyttelse. Vagtcentralen modtager årligt mere end 118.000 opkald fra bekymrede borgere.

