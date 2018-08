På tur med hollandsk skib til VM: - Det giver en mere autentisk oplevelse

VM i Sejlsport er i disse dage i fuld gang i Aarhus, og fredag var der mulighed for at komme helt tæt på sejladsen.

Det hollandske skib Gulden Leeuw, eller oversat til dansk Den Gyldne Løve, inviterede nemlig passagerer med ud på vandet omkring Aarhus, hvor man kunne få et nærmere kig på VM-sejladsen.

- Sejlsport kan være en lille smule svært at se fra land, så det der med at komme lidt ud og mærke lidt bølgeskvulp, og at det vipper en lille smule, det giver folk en lidt mere autentisk oplevelse, siger ansvarlig for folkefesten ved VM i Sejlsport, Charlotte Kirk Elkjær.

Så tæt på som muligt

Tilskuerne når de ikke sejler rundt med hollandske skibe, sidder på tribunerne, der er sat op på Aarhus Ø i forbindelse med VM, og her kan der altså være brug for en kikkert eller et øje på den opsatte storskærm, hvis man skal have alle detaljer med fra sejladsen, der foregår ude i bugten.

Der var til gengæld hverken behov for kikkert eller storskærm på Den Gyldne Løve, for kaptajnens plan var klar.

- Vi vil prøve at komme så tæt på som muligt, så vi kan følge sejladsen, siger kaptajn på Gulden Leeuw, Arjen Tôller.

Fredag var der i forbindelse med VM mulighed for at komme ud og sejle med skibet Gulden Leeuw.

Sejlads udskudt

Det var dog ikke helt uden udfordringer fredag. Den stærke blæst betød, at sejladsen blev udskudt, og så var der pludselig ikke meget VM at kigge på fra skibet.

Heldigvis kom bådene på vandet, inden skibet vendte tilbage mod kajen i Aarhus, og dermed fik passagererne også et nærmere kig på sejlbåde og windsurfere, der fredag dystede på vandet.

- Det ser jo fantastisk ud. Det er et flot syn og godt sejlvejr, siger Bert Norman, der var en af dem, der havde taget turen ud med skibet.