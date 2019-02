På trods af modgang kæmpede Pelle videre – nu er han klar til drømmejobbet

- Jeg hadede at gå til timerne i dansk og engelsk, når læreren spurgte, om jeg ville læse noget højt. Jeg syntes, det var enormt irriterende og enormt pinligt, at jeg ikke kunne finde ud af det, som de andre kunne. Så på den måde har det været lidt ydmygende. Og det har været hårdt, synes jeg.

Sådan siger 30-årige Pelle Juul Carlsen. Hans skoletid var ingen dans på roser. Ordene gav simpelthen ingen mening for ham.

- Men jeg har altid haft en kreativ side og kunnet lide at tegne, siger han.

Som barn stod Pelle Juul Carlsen op før sine søskende, så han kunne øve sig i at læse sammen med sin mor.

Pelle troede ikke, han var god nok

Siden Pelle Juul Carlsen var ung, har han derfor haft en drøm om at blive arkitekt. En drøm, han i flere år tilsidesatte, fordi han simpelthen ikke troede, at han havde kvaliteterne til det.

Og stemplet som ordblind var der heller ikke megen opbakning til arkitekt-drømmen på ungdomsuddannelsen.

- Jeg har hele tiden gennem min Hf-tid fået af vide, at mit faglige niveau ikke var højt nok til at jeg kunne tage en videregående uddannelse, siger Pelle Juul Carlsen.

Efter sin Hf-eksamen begyndte han at arbejde i en tøjbutik. Men heldigvis kommer Pelle Juul Carlsen fra en familie af 'fightere', som han selv beskriver det.

- Det har altid været stædigheden, der har båret det. Et eksempel er for eksempel, at jeg altid stod op en halv time før mine søskende sammen med mor og læste, inden jeg tog i skole, fortæller Pelle Juul Carlsen.

Langt færre unge, der er ordblinde, gennemfører en videregående uddannelse. Faktisk er det kun under halvt så mange, som unge der ikke er ordblinde. Det viser en undersøgelse fra november sidste år, som Egmontfonden har lavet.

God hjælp fra Jytte

Men det helt store vendepunkt for Pelle Juul Carlsen kom for cirka 20 år siden, da han mødte speciallæreren Jytte Jordal.

- Min specialunderviser var meget stædig og meget fandenivoldsk i det. Hun var 74 år gammel på det tidspunkt, og hun var helt hightech med den nyeste computer, så jeg sad og skrev ordene til nogle af de billeder, jeg havde tegnet.

Og gensynsglæden var derfor stor, da de to i dag, fredag, mødtes på Godsbanen i Aarhus, hvor Pelle Juul Carlsen dimitterede fra Arkitektskolen.

Jytte Jordal og Pelle Juul Carlsen omfavner hinanden, da de fredag mødtes på Godsbanen i Aarhus.

Ikke alene var Pelle Juul Carlsen udvalgt til at holde tale for sine medstuderende, han fik også tildelt to legater for sit afgangsprojekt.

Pelle Juul Carlsen har allerede sikret sig et job som arkitekt - og han begynder på mandag.

Plads til alle

Som nu færdiguddannet arkitekt håber han, at der også i fremtiden vil være plads og tid til andre med læsevanskeligheder - ligesom ham selv - på uddannelserne.

- Jeg tror også at samfundet, og det som Danmark egentlig står for af kreativitet, vil blomstre meget mere, siger Pelle Juul Carlsen.

