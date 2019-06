På trods af flest stemmer – en mindre populær partifælle kom ind

Han troede faktisk, at han var valgt til Folketinget, men nu er den tidligere Favrskov-borgmester Anders G. Christensen fra Venstre kommet ned på jorden igen.

- Blandt de seks kandidater, vi var i Østjylland, var jeg den, der havde sjetteflest personlige stemmer, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

3193 personlige stemmer fik han og det var 250 flere end partifællen Heidi Bank (V). Men fordi Heidi Bank stod højere på partilisten og derfor fik flere såkaldte listestemmer, så var det hende, der kom i Folketinget og ikke Anders G. Christensen.

Heidi Bank fik færre personlige stemmer end Anders G. Christensen, men løb alligevel med pladsen på Christiansborg, fordi hun stod højere på partiets liste.

Det ærgrer den tidligere borgmester.

- Sådan helt grundlæggende, så synes jeg, det bør være de personlige stemmer, der tæller, siger han.

Det er imidlertid partierne selv, der i deres hovedbestyrelser beslutter, hvordan de vil opstille og derfor er Anders G. Christensens kritik også rettet mod hans eget partis praksis på området.

Partilister og listestemmer Når et parti opstiller til valg efter partilister, er kandidaterne opstillet i prioriteret rækkefølge.

Det betyder, at de stemmer, der ikke er personlige, bliver tildelt de kandidater, som partiet har stående øverst på listen.

Disse stemmer kaldes listestemmer og hvor mange listestemmer den enkelte kandidat får, udregnes efter det såkaldte fordelingstal.



Tallet fås ved at dividere partiets samlede antal stemmer med et tal, der er én større end det antal mandater, partiet har fået.

Dobbelt så mange stemmer

Anne Hegelund fra Enhedslisten fik dobbelt så mange personlige stemmer, som sin partifælle Søren Egge Rasmussen. Alligevel var det ham, der kom i Folketinget og ikke hende.

Også Anne Hegelund fra Enhedslisten ville være kommet ind i Folketinget, hvis det var de personlige stemmer, der talte.

- I Enhedslisten, der stiller vi jo op på partiliste, og det betyder at det er medlemmerne, der stemmer om, hvem de gerne vil have skal komme ind, siger hun.

Fordi Søren Egge Rasmussen står højere på Enhedslistens kandidatliste, får han flere listestemmer og har derfor behov for færre personlige stemmer for at bevare sin plads i Folketinget.

Med 3032 personlige stemmer fik hun mere end dobbelt så mange som partifællen Søren Egge Rasmussen (EL). Alligevel var det ham, der kom ind.

Det får imidlertid ikke Anne Hegelund til at føle, at vælgere, der aktivt stemte på en kvinde frem for en mand, er blevet snydt.

- Jeg synes, vælgerne har sendt et stærkt signal om, at de gerne vil have flere kvinder på listen. Hvis de vil gøre endnu mere for, at det kommer til at ske, så kan de jo melde sig ind, siger hun.

Fakta Anders G. Christensen Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds

Valgt ved kommunalvalget i Favrskov Født 4. april 1962 Gift, 3 børn Politiske hverv Formand for Teknik- og Miljøudvalget Venstre 2018 - nu Byrådsmedlem Favrskov Kommune, Venstre 2009 - nu Borgmester Favrskov Kommune, Venstre 2007 - 2009 Borgmester Hadsten Kommune, Venstre 2001 - 2005 Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Venstre Se fuld profil