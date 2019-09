På social safari med børn, der trænger til gode oplevelser

Sygdom i familien, knas i økonomien, en svær skolegang.

Der kan være mange grunde til, at børnelivet kan været svært - og nogle gange også lidt for svært.

En lille gruppe børn, hvis liv er sværere end de fleste andre børns, får denne weekend et tiltrængt pusterum i form af en safari-lejr i Ree Park.

Noget ekstraordinært

Det er Ungdommens Røde Kors, der står bag lejren, hvor 20 børn og omtrent samme antal frivillige skal hygge og dyrke nærværet.

- Det er for børn, der skal ud og opleve noget ekstraordinært, som de ikke oplever i hverdagen Det kan være, at de har en syg forælder, eller at økonomien er lidt trang i hverdagen. Herude har vi mulighed for at give dem en lidt anden oplevelse, end de ellers er vant til, siger lejrleder hos Ungdommens Røde Kors, Anne Birkelund, til TV2 ØSTJYLLAND.

10-årige Isabella nyder at se, at dyrene trives i Ree Park.

Børnene får blandt andet lov til at køre med i en Land Rover og hjælpe med at fodre løverne, bjørnene og geparderne. Mens det giver nogle gode historier at fortælle skolekammeraterne, er kulissen i virkeligheden mindre vigtig.

- Det er rigtig, rigtig vigtigt for os at danne nogle venskaber. Det er derfor, vi gør det her. Vi synes selv, vi er mega gode til, og børnene er mega gode til det. De er sociale og tager hånd om det her med alt, de overhovedet kan, siger lejrleder hos Ungdommens Røde Kors, Anne Birkelund, til TV2 ØSTJYLLAND.

Helt gratis

Lørdag aften, mens andre måske kæmper bravt for at finde noget seværdigt i fjernsynet, vil børnene hygge og sove i telt i børnevenligt selskab.

- Det er hyggeligt at sidde rundt om bålet og at se, at dyrene har det godt. At få nogle gode oplevelser, siger en lejrens deltagere, 10-årige Lisa Isabella Krogh Johansen fra Hammershøj.

Ungdommens Røde Kors har i en række år afholdt forskellige ferielejre og weekendlejre for børn - og de er ganske gratis.

Weekendlejrene henvender sig i udgangspunktet til børn mellem 6 og 15 år.