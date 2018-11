På med vanten: Søndag begynder grå og kold

Det bliver køligt fra morgenstunden, hvis du skal afsted efter rundstykker søndag, og der kan også komme frost.

- Så er det slut med at tro på, at solen kommer og varmer os igennem og fjerner skyer og dis. Det vil den ikke rigtig gøre, fortæller vejrvært fra TV2 Vejret Per Christiansen.

Temperaturene vil ligge omkring de 7 grader søndag. Foto: Vejr søndag

- Vinden er gået i nord og nordøst, og den tager faktisk til i løbet af dagen. Men i det her blæsevejr og de her temperaturer, vil det føles som frost at komme ud., siger Per Christiansen.

Senere søndag vil der dog enkelte steder være mulighed for, at solen lige kigger frem.

- Der kan godt komme lidt opklaring, og der er nogen, som får solen at se, fortæller vejrværten.

Så rådet er ret enkelt fra Per Christiansen, hvis man vil ud og nyde det lidt køligere søndagsvejr.

- Så på med vanten.

Vejret den kommende uge.