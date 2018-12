På med skøjterne: Isen indvies i det østjyske

De skøjteglade kan igen i år snørre skøjterne.

Lørdag eftermiddag klokken 13.00 åbner rådmand for Kultur og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad, nemlig den udendørs skøjtebane på plænen foran Musikhuset i Aarhus.

Skøjtebanen bringer liv i Musikhusparken, og det er en fornøjelse at se, hvordan aarhusianere i alle aldersgrupper bruger den. Rabih Azad-Ahmad, rådmand for Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune.

- Det hører med til december, at skøjtebanen er åben. Skøjtebanen bringer liv i Musikhusparken, og det er en fornøjelse at se, hvordan aarhusianere i alle aldersgrupper bruger den, udtaler Rabih Azad-Ahmad i en pressemeddelelse.

Gratis skøjter, varm kakao og afsløring af ny kulturbegivenhed

Alle er velkomne ved åbningen. Og ifølge pressechef ved Aarhus Kommune, Michael Jaap, er der god grund til at møde op.

- Der kommer til at ske to ting ved åbningen. Først og fremmest vil de første gæster kunne låne gratis skøjter og få varm kakao. Samtidig vil Aarhus Kommune sammen med Spar Nord Fonden løfte sløret for en ny kulturbegivenhed i Aarhus, siger Michael Jaap til TV2 ØSTJYLLAND.

Skøjtebanen er en populær tradition i Aarhus. I sidste sæson var mere end 62.000 gæster forbi, oplyser Michael Jaap.

Skøjtebanen er afhængig af de rigtige temperaturer

Vejret har dog år for år haft indflydelse på, hvornår skøjtebanen har kunne åbne. Samtidig har det også indflydelse på sæsonens åbningstider.

Det skyldes, at skøjtebanen er afhængig af de rigtige temperaturer.

- I princippet står skøjtebanen til borgernes rådighed 24 timer i døgnet, men vi kan risikere at måtte lukke den ned, hvis vejrguderne driller os, siger Michael Jaap.

For at undgå dette, har man derfor gjort sig nogle forholdsregler.

- Vi har fået et køleanlæg, som er koblet på varmeanlægget ovre på Aros, og det har taget et par sæsoner at få styr på, siger Michael Jaap.

Men nu fungerer det eftersigende. Og her opstår der så en win-win-situation.

- Den varme der opstår, når vi skal bruge kulde, den bliver så brugt til at varme museet op. Det er jo godt i en tid, hvor vi skal passe på miljøet, siger Michael Jaap.

Skøjtebanens åbningstider kan dog fortsat afhænge af vejret.

- Hvis vi har for mange dage med tocifrede temperaturer, hvor det regner og blæser, så bliver vi udfordret, forklarer Michael Jaap.

For at undgå at møde op til en lukket skøjtebane, kan man derfor altid tjekke de aktuelle åbningstider for skøjtebanen på www.skøjtebanen.dk

Is i hele landsdelen

I Randers har man også mulighed for at hoppe i skøjterne. Her åbner skøjtebanen kl. 10.00.

Længere sydpå er der også en spejlglat overflade, man kan prøve kræfter med. Allerede fredag aften var isen klar i Horsens på Rådhustorvet.