På med shorts og tænd for grillen: Sommeren kommer til Østjylland

En tur til stranden, grill på terrassen eller vandkamp i haven.

Sommervejr giver mulighed for mange sjove aktiviteter, og selvom den seneste periode har været kølig og kedelig (hvis man kan lide sommer), så er der nu godt nyt!

Det ser nemlig ud til, at sommeren for alvor er på vej.

- Vi vågner op til tørvejr og solskin og i løbet af dagen bliver det varmere og varmere. Vi kan få det, vi kalder en meteorologisk sommerdag, siger TV 2 VEJRETs Lone Seir.

En sommerdag betyder, at temperaturen skal være over 25 grader.

- Modellerne viser, at vi kan få 26-27 grader, så det burde bestemt være muligt, siger Lone Seir og fortsætter:

- I løbet af dagen aftager vinden en anelse, så det ser ovenikøbet ud til, at det kommer til at føles rigtig varmt at være ude.