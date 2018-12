På glat is: Unge skøjteløbere røg på halen

Det er ikke sådan lige at holde balancen, når sneakers og fast grund under fødderne er erstattet af skøjter og glat is. Det oplevede Jason Sorensen, da skøjtebanen i Aarhus lørdag åbnede.

- Jeg synes, det er lidt ustabilt. Det tager lige lidt tid at vænne sig til det, siger Jason Sorensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Jason Sorensen og Sammy Suri var taget sammen til åbningen af skøjtebanen i Aarhus.

Han havde ikke stået på skøjter, siden han var tre år gammel, så da skøjtebanen blev åbnet, var det en oplagt mulighed for at forsøge sig på isen igen.

- Jeg synes faktisk, det er rigtigt fedt. Så kan sådan nogle som mig, der ikke rigtigt har prøvet det før, få en chance for at stå på skøjter, siger Jason Sorensen.

De to venner, Jason Sorensen og Sammy Suri, havde lidt svært ved at holde balancen på isen.

Også hans kammerat Sammy Suri, der var lidt mere erfaren på skøjterne, nød at få is under fødderne.

- Det er lang tid siden, jeg har prøvet det, så jeg kommer nok også til at falde et par gange. Jeg synes, det er rigtigt fint, at der er en skøjtebane herinde i byen, siger Sammy Suri til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Aarhus Kommune var der sidste år omkring 40.000 besøgende på skøjtebanen ved musikhuset.

I år åbnede den et par dage tidligere end sidste år, og rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad (RV) glæder sig over at kunne byde aarhusianerne tidligt velkommen på skøjtebanen.

- Det er en tidlig julegave til hele byen. Skøjtebanen er et attraktivt og aktivt samlingspunkt i vintermånederne. Jeg håber, at mange traditionen tro vil benytte banen, der er ramme om fællesskaber og aktiviteter, siger Rabih Azad-Ahmad i en pressemeddelelse.