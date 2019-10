By oversvømmes gang på gang: Sådan sikres boligen mod monsterregn

Hedebølger, tørke og oversvømmelser. Det oplever vi oftere og oftere i Danmark.

Det kan derfor være rart at få på plads, hvad man selv kan gøre for eksempelvis at sikre sin ejendom mod oversvømmelser på grund af skybrud, tøbrud og stigende vandstand.

Det blev 18 borgere klogere på onsdag aften i Odder Kommune. Her afholdt beredskabet sammen med kommunen nemlig for første gang nogensinde et borgerkursus, hvor borgerne kan få råd med på vejen - inden de bliver oversvømmet.

Når et skybrud pludseligt kommer, så hænger de private boligejere nemlig selv på den.

- Det kommer tit som en overraskelse, at man egentlig står meget med det selv. Før i tiden troede folk, at man skulle ringe til beredskabet, men i dag er det i høj grad borgerne selv, der skal sikre deres egen ejendom, og det vil vi gerne være med til at uddanne dem lidt i og hjælpe dem med, siger Morten Rud, der er havbiolog og arbejder med klimatiltag i Odder Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det offentlige beredskab tager vare på de overordnede steder som for eksempel pumpestationer, og der hvor oversvømmelser kan give strømsvigt til hele byen.

Det kan du gøre

Én af de personer, der står bag kurset, er Lina Manley, og hun lægger vægt på tre ting, man skal gøre for at sikre sig mod oversvømmelser.

- Man skal forebygge, forberede og hjælpe sin nabo, siger Lina Manley til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun lægger især vægt på, at man skal forebygge.

- Der findes mange forskellige materialer efterhånden, som man kan bruge til at forebygge med i sin bolig. Blandt andet findes der noget tape, som man kan sætte rundt om vinduerne, som er vandafvisende, siger Lina Manley.

På ganske få timer blev Odder ramt af over 70 millimeter regn i august 2018.

Å går over sine bredder

Kurset hedder "Bo Vandsikkert”, og der er en helt særlig grund til, at et kursus som dette lige præcis afholdes i Odder.

Så snart der er skybrud, går Odder Å nemlig ofte over sine bredder, og det resulterer i oversvømmede kældre, ødelagte ting og sumpede haver.

Ifølge Peter Sørensen er det ikke altid lige fedt at være nabo til en å.

Det har Peter Sørensen blandt andet oplevet. Sidste år blev hans have fyldt med vand efter et skybrud, hvor åen gik over sine bredder.

- Det er første gang, det har været så højt, men nu har vi ingen kælder, så det gør knap så meget, siger Peter Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND

Derfor er det for ham kun robotplaneklipperen han skal sørge for at holde inden døre. Men for andre har vandmasserne store konsekvenser og oversvømmet kældre og ødelagt folks ejendele.

Sidste år ved Møllesøen i Odder gjorde vandmasserne også ondt på Odder Museum. Den dag det var allerværst var der 20-30 gange så meget vand i åen som til dagligt.

Det gik hårdt ud over Odder Museum, da skybruddet ramte. Museet stod i vand til soklerne sidste år. Foto: Bent Juul