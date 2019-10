By oversvømmes gang på gang - nu gør kommunen endelig noget

Vejret bliver mere og mere ekstremt.

Det kan særligt husejerne mærke, når kældre bliver oversvømmede, trampoliner letter og græsplænerne svitses af på grund af tørke. Og der er ingen udsigt til, at vejret bliver mildere med tiden. Tværtimod.

Læs også By oversvømmes gang på gang: Sådan sikres boligen mod monsterregn

Derfor investerer flere østjyske kommuner millioner af kroner i såkaldte klimatilpasninger. Ikke mindst i Odder, hvor problemer med åen, der flyder over sine breder, nu bliver løst.

Odder Kommune har nemlig vedtaget en klimatilpasningsplan til 12 millioner kroner, som blandt andet går ud på at bremse vandet, inden det når ind i byen.

hver gang det regner meget, går vi og ryster i bukserne, så det bliver en stor lettelse, når vi ikke skal bekymre os om dette længere. Klaus Markmann Jensen, museumsinspektør, Odder Museum

- Vi har planer om at lave en jordvold op i cirka tre meters højde, hvor vandet kan komme op, og så vil vi også lave et tilbageholdelsesbassin, som skal bremse vandet, siger Ole Lyngby Pedersen (Venstre), der er formand i Miljø-, Teknik,- og Klimaudvalget i Odder Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Odder å flyder ofte over sine breder, nå der er voldsomt regnvejr.

Det er et enigt byråd, som står bag planen, så det er kun regler og godkendelser, der mangler.

- Det er jo der, hvor jeg som praktiker gerne så, at vi var kommet i gang for længe siden, men sådan er det bare ikke. Der er eksempelvis fredninger, der skal tages hensyn til, siger Ole Lyngby Pedersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også By oversvømmes gang på gang: Sådan sikres boligen mod monsterregn

Har haft store konsekvenser

Kommunen sætter alt dette i gang for at undgå de store konsekvenser, vandstigningen har for borgerne langs åen.

Ét af de eksempler, som stadig står klart i erindringen hos mange i Odder, er sidste år i august, hvor et skybrud oven på mange måneders tørke fik åen til at flyde over sine breder.

01:25 VIDEO: På ganske få timer blev Odder ramt af over 70 millimeter regn i august 2018. Luk video

Her var det især Odder Museum, der tog skade.

- Vi havde blandt andet alle gulvbrædder oppe for at tjekke, at det tørrede, som det skulle. Alt i alt kostede oversvømmelsen os omkring 100.000 kroner, siger Klaus Markmann Jensen, der er museumsinspektør på Odder Museum, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Klimagader skal løse problemer med oversvømmelser i byen

Sidste års hændelse præger stadig museumsinspektøren. Derfor er han glad for, at der snart kommer styr på vandmængderne.

- Jeg holder øje med vejrudsigten – hver gang det regner meget, går vi og ryster i bukserne, så det bliver en stor lettelse, når vi ikke skal bekymre os om dette længere, siger Klaus Markmann Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

I august sidste år stod vandt til soklerne på museet.

Skal bruge flere penge i fremtiden

Ifølge en klimaforsker kommer Odder og andre kommuner i fremtiden til at bruge endnu flere penge på at sikre os mod mere ekstremt vejr.

Så indtil politikerne har fundet en varig løsning på klimaforandringerne, skal vi alle hver især også se indad.

- Vi skal se på, hvordan vi udleder som enkeltindivider. Man skal overveje, at de valg vi træffer, har et klimaperspektiv. Blandt andet når vi kører i bilen, og når vi spiser kød, siger Sebastian Haugaard Mernild, der er professor ved Nansen Center Bergen, til TV2 ØSTJYLLAND, og fortsætter: