Oversvømmelser i Odder: Vandet kan være forurenet

Det har væltet ned med regn i nat og tirsdag formiddag. Meget regn. Og i Odder er der faldet så meget, at der flere steder i byen står vand til over soklerne.

- Vandet kommer oppe fra markerne og løber ned i åen, den er gået over sine bredder, siger Bent Juul fra Odder til TV2 ØSTJYLLAND

Ifølge Østjyllands Brandvæsen er der tirsdag morgen oversvømmelser i det centrale Odder, langs åen – særligt omkring Mejerivej. De oplyser desuden, at man skal undgå direkte kontakt med vandet, da det kan indeholde kloakvand.

Odder Å er gået over sine bredder. Foto: Bent Juul

Blandt andet Odder Museum har været hårdt ramt af vandmængderne, og museumsinspektør, Klaus Markmann, Jensen er bekymret for situationen:

- Vandet er faldet en del, og vi nåede heldigvis at redde vores genstande indenfor, men jeg er bekymret for gulvet og bindingsværket, som det ser ud nu, og jeg har svært ved at vurdere skaderne, fortæller Klaus Markmann Jensen.

Omkring 9.50 kørte Bent Juul forbi området. Med de store mængder vand gjaldt det om at være hurtige, og det har beboerne omkring museet været.

- De huse omme bag museet, der gik folk rundt og bjergede deres ting fra udehuse og skure. Der stod vand et godt stykke oppe ad dørene, fortæller Bent Juul.

Odder Museum omkring middagstid efter oversvømmelsen

Han fortæller også, hvordan der stod 5-10 centimeters vand på Nørregade, hvor han befandt sig for en time siden

- Bilerne der holdt parkerede, de var oversvømmede, siger Bent Juul.

I øjeblikket er brandvæsenet i området for at få bugt med oversvømmelserne.

