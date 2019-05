Overlæge på AUH: - Regionsrådet trækker pinen ud

Regionsrådet kom onsdag Aarhus Universitetshospital til undsætning. I stedet for at sygehuset skal spare 325 millioner kroner i år, er beløbet skåret ned til 150 millioner kroner.

Det betyder dog ikke, at de resterende besparelser bare bliver droppet. Pengene skal nemlig findes, men i stedet for at spare det hele nu, kommer det til at ske over fire år.

Det er en løsning, som overlægerne på Aarhus Universitetshospital langt fra er tilfredse med. Én af dem er Niels Juul, der er overlæge på hospitalet og formand for Overlægerådet. Han mener, at regionsrådet nu trækker pinen ud.

- I stedet for at trække tanden ud nu, så gør men det over fire år. Det er fuldstændig umuligt at spare så mange millioner, uden der skal fjerens højspecialiserede funktioner fra Aarhus Universitetshospital - også selvom det nu er skåret ned til 150 millioner, siger Niels Juul til TV2 ØSTJYLLAND.

Spareplanen indebærer blandt andet, at der er i 2019 skal nedlægges 180 stillinger på Aarhus Universitetshospital.

- Vi er frygtlige kede af det, og vi er bange og kede af det på patienternes vegne. Allerede i dag er vi så presset, at vi aflyser mange operationer, og det bliver jo ikke bedre, siger Niels Juhl.

"Folketinget skal på banen"

Hvis det står til overlægerne på Aarhus Universitetshospital ville den rette løsning lige nu være en timeout og dermed at besparelserne for en stund lægges på hylden.

- Det vi mangler er en ordentlig udmelding fra Venstre og Socialdemokratiet på folketingsniveau, om de vil hjælpe os med det her, siger Niels Juhl og fortsætter:

- Det er Folketinget, der vedtog planerne om det nye Supersygehus, og Aarhus Universitetshospitalet er det første af dem. Hvis de allerede skyder det i sænk nu, så frygter jeg voldsomt, hvad der vil ske for de øvrige såkaldte Supersygehuse, siger overlægen til TV2 ØSTJYLLAND.

Overlægerne foreslår at: Alle besparelser, som skyldes øgede udgifter til byggeri og flytning, stilles i bero.

Alle besparelser, som skyldes krav til at høste forventet synergi-effekter, stilles i bero.

At regeringen efter valget sætter en udredning i gang, som skal munde ud i et forslag til en langtidsholdbar finansiering af hospitalerne baseret på en balance mellem krav og ressourcer.

Overlægernes bøn er ikke blevet hørt endnu, og derfor er regionsrådet blevet nødt til at lave denne løsning, lyder det fra regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Ifølge ham er det ikke realistisk at finde besparelser for 325 millioner kroner i år, og derfor er det en nødvendighed at udskyde dele af besparelserne.

- Det vil betyde, at vi skulle fyrre en masse medarbejdere og reducere aktiviteten betragteligt, og det vil simpelthen ikke kunne lade sig gøre i 2019. Derfor var vi nødt til at finde en plan, der er realistisk, og derfor gør vi det over flere år, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

Besparelserne vil presse hele regionen

Ifølge Anders Kühnau kommer besparelserne ikke kun til at få konsekvenser for Aarhus Universitetshospital. Det vil også presse hele regionen.

- Vi udsætter nogle besparelser, og det er der en pris ved. Det er en pris, som vi skal betale. Indtil videre kommer pengene fra regionens egen kasse, og så håber jeg, at vi på sigt får hjælp fra Folketinget til at betale det, det koster, at udsætte besparelserne, siger Anders Kühnau.

Anders Kühnau og andre i regionsrådet har rejst et krav til staten om, at de skal have hjælp til de såkaldte flytteomkostninger til Supersygehuset, som ligger på en milliard kroner.

Hvis ikke de får hjælp til det fra staten, vil besparelserne på Aarhus Universitetshospitalet også kunne mærkes på de øvrige hospitaler i regionen.

- Hvis vi ikke kan få hjælp fra staten, så vil vi komme i en situation, hvor regionens øvrige hospitaler også kommer til at mærke det her, siger Ander Kühnau.

I morgen, torsdag, fremlægger hospitalsledelsen på Aarhus Universitetshospital spareplanen i høring blandt medarbejderne.