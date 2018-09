Overfaldet i toget: 67-årig bad mand dæmpe sig

En tilsyneladende banal situation udviklede sig lørdag aften til et voldligt overfald i et tog ved Aarhus.

Her blev en 67-årig mand overfaldet og slået flere gange i ansigtet, da han ifølge Østjyllands Politi bad en 32-årig mand om at dæmpe sig lidt. Den 32-årig mand er nu sigtet for overfaldet.

- Gerningsmanden opfører sig larmende i toget, og den 67-årige mand spørger, om ikke han kan dæmpe sig. Det resulterede i, at gerningsmanden tildelte ham flere slag i ansigtet med knyttet hånd, siger Flemming Lau, vagtchef ved Østjyllands Politi.

Her ses banegården i Aarhus fra broen på Frederiks Allé. Foto: Colourbox

Da toget ankom til Aarhus Hovedbanegård blev gerningsmanden udpeget af flere personer fra toget, og en patrulje fra Østjyllands Politi kunne derfor anholde ham på perronen.

Den 32-årige, der er fra Nørresundby, blev løsladt efter afhøringen på politistationen, men han er fortsat sigtet i sagen. Overfaldet skete lørdag aften klokken 19.08.