Overdækning af banegraven rykker nærmere

En overdækning af Banegraven i Aarhus rykker nærmere, og dermed kan den centrale del af byen måske snart ændre udtryk og få en masse nye kvadratmener. Planerne om banegraven er i hvert fald kommet et skridt tættere på virkeligheden.

Mandag anbefalede Magistraten, at byrådet tiltræder indstillingen, og bliver en del af projektet.

Vi er enige om, det er en kompleks opgave, vi skal i mål med. Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Rådmand for Teknik og Miljø Bünyamin Simsek (V) indstiller til byrådet, at Aarhus Kommune skal samarbejde om byudviklingen med PensionDanmark, DSB Ejendomme og MT Højgaard. Han fortæller, at han gerne vil have byrådets opbakning til at få banegraven afdækket.

Læs også Rådmand om banegravsplaner: - Det giver noget godt til byen

- Det får en dobbelteffekt i forhold til togtrafikken nedenunder, en etage med parkering til 700 biler og en masse boliger og herligheder ovenpå, som binder byen sammen

I første omgang skal samarbejdet udarbejde et konkret projekt for bydelen, som Aarhus Byråd senere skal tage stilling til.

Ny ankomsthal på Aarhus H. Foto: MT Højgaard / C.F. Møller

En unik chance

Og rådmanden Bünyamin Simsek glæder sig over, at der er konkrete fremskridt i planerne.

- Vi ejer en del af arealerne og resten af arealerne ejes af DSB Ejendomme. Det betyder, vi samarbejder om udviklingen af området. Vi er enige om, det er en kompleks opgave, vi skal i mål med, siger Bünyamin Simsek, til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi har en unik chance i Aarhus for at lægge låg på det åbne sår vi har i vores by, der adskiller Frederiksbjerg med resten af byen, siger rådmanden. Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Banedanmark er i gang med at elektrificere store dele af jernbanenettet, og det er i forbindelse med elektrificeringen af banerne ved Aarhus Hovedbanegård, at kommunen ønsker at overdække banegraven. Overdækning af Bruuns Bro til Frederiks Bro skal skabe flere parkeringspladser og en bæredygtig bilfri bydel.

Læs også Arkitekt om banegrav: - Vil bygge videre på den gode stemning

- Vi har en unik chance i Aarhus for at lægge låg på det åbne sår vi har i vores by, der adskiller Frederiksbjerg med resten af byen, siger rådmanden.

Og projektudviklingsdirektør i MT Højgaard, Finn Mortensen, er enig med rådmanden.

- Jeg tænker, det har kæmpe potenitale for byen og at det på alle måder vil være godt og kommer til at give en meget finere ankomst til Aarhus, siger Finn Mortensen.

Nedgange til perronerne. Foto: MT Højgaard / C.F. Møller

Et åbent sår, der skiller byen

Rådmanden mener, at bydelen ved banegraven ikke er særlig smuk lige nu. Han understreger derfor, at det kan gøres pænere og bedre.

- Jeg synes ikke, det vi har lige nu er særligt smukt. Det adskiller Frederiksbjerg fra resten af byen. Det er faktisk et åbent sår, siger Bünyamin Simsek.

Læs også Nu er der penge på vej til fyrede slagterimedarbejdere

Rådmanden tilføjer, at byens grønne områder fortsat skal bevares.

Rådmanden vil nu have Aarhus Kommune til aktivt at være en medspiller i de planer, der gennem et par år har eksisteret hos DSB Ejendomme, PensionDanmark og MT Højgaard

- Når vi laver by fortætning, så er et område som banegraven en oplagt mulighed for at opføre boliger, caféer og butikker, siger Bünyamin Simsek.

Hallssti skal opgraderes med nyt liv og mere tryg atmosfære. Foto: MT Højgaard / C.F. Møller

Byrådet bakker op

Rådmanden fortæller, at han har en formodning om, at byrådet bakker op om projektet.

- Det har vi fået tidligere, og det forventer jeg at få igen, siger rådmanden.

Og han tilføjer:

- Jeg synes, vi skal trykke hånd med DSB med henblik på at overdækket og kommer videre i processen, så projektet kan realiseres, siger Bünyamin Simsek.

Fakta Byggeri: 110.000 m2

Overdækning: 26.000 m2

P-pladser: 25.000 m2 / 670 pladser

Udvikler og totalentreprenør: MT Højgaard

Arkitekt: C.F. Møller Den nye bebyggelse vil i overvejende grad være karrébebyggelser i op til seks etager. Derudover vil der tre-fire steder være bebyggelse, der bliver højere.

Ejerforholdene omkring baneterrænet. Foto: MT Højgaard / C.F. Møller