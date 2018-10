Over 50.000 dåser smides ud hver uge: Her ender de

Dåsen fra de flåede tomater, den tomme mælkekarton og plasticposen fra bananerne. Alle ting som de fleste med den største naturlighed sorterer og smider ud. Men hvor ender affaldet? Det blev i dag afsløret for en gruppe interesserede børn i Randers.

De besøgte nemlig affaldsterminalen og stedets skolestue.

- Vi får så mange dåser ind, at vi kan lave halvanden balle om ugen, så det er over 50.000 dåser. Der er altså nogle, som kører til Tyskland og køber drikkevarer, lød de fascinerende facts fra Skoletjenestens Helle Jørgensen.

- De lærer lidt om, hvad der sker med alt det affald, de putter i skraldespanden derhjemme. Vi får mange henvendelser på, at nu kommer der jo kun én bil og henter affaldet. Her ser de, at det ender forskellige steder og ser, hvad der sker videre med det, sagde hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Helle Jørgensen mener, at randrusianerne lærer bedst om affaldssortering ved at komme ud på terminalen og se tingene ske.

Sjovest at smide ting i sugeren

Ud over lidt teori omkring skrald og affaldssortering fik børnene også selv hænderne i skidtet og fik lov til at sortere. Det vakte stor begejstring.

Det sjoveste var at smide ting op i sådan en suger. Pludselig var min handske ved at ryge med. Rasmus Grave Lilmoës, Randers

- Det sjoveste var at smide ting op i sådan en suger. Pludselig var min handske ved at ryge med, fortalte Rasmus Grave Lilmoës til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er skørt at være på en skraldeplads, der dufter meget af skrald, sagde han videre.

Rasmus Grave Lilmoës var en af dagens besøgende hos affaldsterminalen i Randers.

Affaldsterminalen har valgt at åbne dørene som en måde at formidle på.

- Folk, der kommer ud i virkeligheden, går bedre end pjecer og reklamer med information, lød det fra Helle Jørgensen.

Skolestuen på Affaldsterminalen i Randers har netop rundet besøgende nummer 10.000.