Over 100 lokoførere har meldt sig syge - DSB mistænker maskeret strejke

Et regionaltog mellem Aarhus og Fredericia er aflyst i aftenmyldretiden, ligesom toget også var aflyst i morges.

Det er blot ét af mange eksempler på ændringer i DSB-køreplanen torsdag.

Et tre gange så stort sygefravær som normalt vurderes at være en maskeret arbejdsnedlæggelse. DSB pressetjeneste

De mange ændringer skyldes, at over 100 lokoførere har meldt sig syge, og det er med DSB's egne ord et "ekstraordinært stort sygefravær".

DSB har ingen kommentarer til, hvad man gør for at løse problemet, og hvor lang tid det tager, samt hvor mange sygemeldinger det drejer sig om.

DSB: Det her ender i Arbejdsretten

DSB holder kortene tæt til kroppen, men kort før klokken 10 torsdag formiddag lover man de sygemeldte lokoførere et restligt efterspil.

- Sagen bringes for Tjenestemandsretten og Arbejdsretten senere i dag, da et tre gange så stort sygefravær som normalt vurderes at være en maskeret arbejdsnedlæggelse, siger DSB's pressetjeneste til TV 2.

- Indtil sagerne har været for, har vi ingen yderligere kommentarer.

DSB og Dansk Jernbaneforbund mødes i Arbejdsretten torsdag klokken 13.00. Dansk Jernbaneforbund, der organiserer lokoførerne, afventer mødet i Arbejdsretten, før de kan kommentere sagen.

Her kan du se, hvad sygemeldingerne betyder for din rejse:

Jylland

Der kører færre tog i myldretiden mellem Herning, Struer og Fredericia i myldretiden. Hvor mange oplyser DSB ikke, men Rejseplanen er opdateret.

Derudover er et regionaltog i både morgen- og aftenmyldretiden aflyst mellem Aarhus og Fredericia.

Svendborgbanen

Flere togafgange er blevet aflyst mellem Odense og Svendborg, og der kører derfor kun ét tog i timen.

Rejser man fra Odense mod Svendborg, kører toget i minuttal 13. Rejser man fra Svendborg mod Odense, kører toget i minuttal 02.

Derudover kører der tog som normalt mellem Odense og Ringe.

Vestfyn

Der kører ingen regionaltog mellem Odense og Fredericia. Der skal man i stedet med togbus og derfor beregne længere rejsetid.

Rejseplanen er opdateret med togbusserne.