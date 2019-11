Ove er jæger: Der er en masse myter

En frostklar december morgen vil mange formentlig gerne ligge under dynen eller sidde og nyde en kop kaffe.

Jæger Ove Dam Hedegaard fra Auning vil tværtimod gerne være udenfor i sit camouflagetøj med sin riffel.

Ove Dam Hedegaard på vej på jagt sammen med sine jagtkammerater.

- Jeg kan ikke sådan koge det ned til en enkelt ting. Det er fællesskabet. Det er naturen. Det er det, når man jager - når man trykker på aftrækkeren og dyret forender effektivt og godt. Det er et håndværk, og så elsker jeg maden, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er en livsstil, tilføjer han.

Han oplever, at der er mange myter om det at være jæger, men én af dem kan han hurtigt afkræfte:

Det er sjældent, at han skyder et dyr.

Flest gange kommer vi hjem uden noget – heldigvis, vil jeg næsten sige. For det er det, der bliver ved med at holde mig til ilden. Ove Dam Hedegaard, Auning

- Det er det, jagt er mest. Flest gange kommer vi hjem uden noget – heldigvis, vil jeg næsten sige. For det er det, der bliver ved med at holde mig til ilden. Det er spændende. Du mærker din puls. Og vi får nogle oplevelser sammen. Sådan en frostklar december måned er bare så flot, siger Over Dam Hedegaard.

Ove Dam Hedegaard er her med et bytte, han har nedlagt. Det blev spist ved DM i Vildtmad, hvor store anerkendte kokke var dommere. Foto: Ove Dam Hedegaard

Kronprinsen skød kronvildt

TV2 ØSTJYLLAND var søndag på jagt med Ove Dam Hedegaard i anledning af DM i Vildtmad på Det Grønne Museum i Auning, hvor blandt andre Kronprinsen havde leveret kød.

Det er det ypperste af danske råvarer, vi har med at gøre. Bettina Buhl, museumsinspektør og madhistoriker på Det Grønne Museum i Auning.

HKH Kronprins Frederik havde forud for konkurrencen skudt en kronhind ved sæsonens første kongejagt i Gludsted Plantage sydvest for Silkeborg.

Kronprinsen var vært ved kongejagt i Gludsted Plantage den 28. oktober i år. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Den skulle tilberedes af de otte stjernekokke, der søndag dystede om danmarksmesterskabet i Vildtmad - en konkurrence, der ifølge en madhistorisker sætter fokus på en af de bedste og ældste danske råvare.

- Det er det ypperste af danske råvarer, vi har med at gøre, siger Bettina Buhl, der er museumsinspektør og madhistoriker på Det Grønne Museum.

Der var skudt mange dyr i anledning af DM i vildtmad, så kokkene havde noget at tilberede. Foto: Michael Olesen

En af deltagerne ved DM i vildtmad, der bestod af stjernekokke fra hele landet. Foto: Michael Olesen

Første danske måltid nogensinde

Ifølge museumsinspektøren indeholdt det allerførste danske måltid, som der er viden om, faktisk vildtkød, og det gør det helt specielt.

De ældste beviser på et dansk måltid. De er 125.000 år gamle. Det er rester fra et dådyr. Bettina Buhl, museumsinspektør og madhistoriker på Det Grønne Museum i Auning.

- De ældste beviser på et dansk måltid. De er 125.000 år gamle. Det er rester fra et dådyr, og det er fundet ved nordsiden af Gudenåen ved byen Hollerup. Det vildt, der er repræsenteret i dag er vildt, vores forfædre har levet og overlevet af, siger hun.

Hun håber, at folk ved konkurrencen i dag fik øjnene op for, hvor let det er at tilberede vildt kød, og at folk fremover vil tænke over kvaliteten af og historien bag vildtkød, når de ser et rådyr eller en fasan i naturen.