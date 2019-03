Otte timers cykling skal hjælpe hospitalsklovne

Otte timer på en spinningcykel til den nette sum af 700 kroner lyder måske ikke som en videre afslappende eller økonomisk god søndag.

Læs også DM i dværg- og spurvepapegøjer: Det er (mest) bare en hobby

Men når det er i en god sags tjeneste, så kan det altså godt lade sig gøre at få 150 østjyder op på sadlen.

At se en video af en hospitalsklovn, der kører ned ad en hospitalsgang på et segboard med datteren i kørestol, der kommer hvinende, smilende og grinende ned ad gangen. Det er det, vi gør det for. Rikke Madsen, arrangør af Indoor Cycle Event Grenaa

- Man køber en cykel, og så går de 700 kroner ubeskåret til hospitalsklovnene. Kan vi være med til at yde et bidrag og gøre en kæmpe forskel for en lille indsats, så er det det, vi vil bruge vores energi på, siger Rikke Madsen, der er arrangør til Indoor Cycle Event Grenaa.

Man får sved på panden, mens man støtter det gode formål.

Det gode formål har solgt en del pladser til 700 kroner, og derfor var der allerede ved start indsamlet mere end 32.000 kroner til Danske Hospitalsklovne.

Rikke Madsen så en video af en hospitalsklovn, der spredte smil og glæde hos børn, der ellers ikke har meget at grine af. Og så stablede hun arrangementet på benene.

- Jeg synes, det er mega fedt. Det er nødvendigt for sådan nogle børn på hospitalerne, at der kommer nogen og gør dem glade og får dem til at tænke på noget andet end det, der foregår i deres liv, siger René Brogaard Nielsen, der var en af deltagerne til cykelbegivenheden.

Pengene er vigtige

Danske Hospitalsklovne er ikke statsstøttet, og de skal derfor selv skaffe deres midler.

Derfor gør pengene en stor forskel for Hospitalsklovnene, der spreder smil og glæde hos indlagte børn.

Skulle man have glemt det, hænger der flere påmindelser i rummet om, hvad de cykler for.

- Vi kan ikke undvære støtten og midlerne fra arrangementer som det her. Det går direkte til lønning af vores klovne, siger Karsten Bjerring, der er projektleder for engagementsafdelingen ved Danske Hospitalsklovne.

Det er ikke tilfældigt, at pengene går til Danske Hospitalsklovne.

Arrangøren bag det konditionskrævende arrangement havde nemlig dem nemlig tæt på, da en kollegas barn blev alvorlig syg.

Ifølge Karsten Bjerring er Danske Hospitalsklovne dybt afhængige af ildsjæle som Rikke Madsen.

- At se en video af en hospitalsklovn, der kører ned ad en hospitalsgang på et segboard med datteren i kørestol, der kommer hvinende, smilende og grinende ned ad gangen. Det er det, vi gør det for, siger Rikke Madsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er første gang, at hun har arrangeret cykelbegivenheden i dette format, men det er nok ikke sidste gang, at cyklerne trækkes frem i en god sags tjeneste.

René Brogaard Nielsen er klar til at cykle for de syge børn igen, hvis det kommer på tale.

- Jeg er en ildsjæl ud til fingerspidserne, og jeg er også fascineret af det, jeg laver, så jeg tænker bare, at det kommer igen næste år, siger Rikke Madsen.

Og spørger man de forpustede deltagere på cyklen, står de klar en anden gang.

Læs også Kattegatcentret vinder stor pris - pingviner er stadig vigtige

- Det er noget, jeg skal prøve igen, det er helt klart. Jeg synes, det er et mega fedt arrangement, siger René Brogaard Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.